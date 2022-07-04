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中研院院士國籍問題 中研院：依法行政、協助釐清

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院今天舉行第34次院士會議。圖為院士出席大合照。圖／中研院提供
中研院今天舉行第34次院士會議。圖為院士出席大合照。圖／中研院提供

中研院今天舉行第34次院士會議。針對中研院院士是否必須具備中華民國國籍，院士會議發言人伍焜玉今天表示，院士國籍問題源於歷史因素，院士會議將會考量各方意見，在依法行政及最尊重候選人的情況下處理此議題。

此事源於兩年前，范雲等三位立委昨於立法院教育與文化委員會提案，要求中研院檢討院士選拔制度，落實國籍查核方式，確保未來當選的院士必須有中華民國國國籍，無本國國籍者只能當「名譽院士」。

根據中研院組織法第四條規定，中央研究院置院士若干人，依下列資格之一，就全國學術界成績卓著人士選舉之。一是對於專習之學術，有特殊著作、發明或貢獻者。二是對於專習學術之機關領導或主持五年以上，成績卓著者。立委認為，此一「全國」的「國」是指中華民國。關於院士國籍的討論，據了解中研院評議會已有決議但尚未到最後程序，且是預計下屆才實施。

中研院今晚發出聲明表示，院士會議四組國內外召集人今日會議討論決議，分組審查會議進行前會先報告《中央研究院組織法》及《國籍法》之規定，讓與會院士知悉。伍焜玉表示，院士選舉過程十分嚴謹，並經過多次詳細討論。中研院非國籍法最終認定單位，如有疑義，將協助釐清並請主管機關認定之。

中研院表示，院士會議會遵循本院組織法第4條之規定，選舉中央研究院院士，期盼能對我國的科研發展提升提供助力。對於票數通過當選門檻但國籍尚有疑義者，中研院會積極協助釐清國籍問題，並盡最大努力，協助其認定是否具備本國國籍。中研院將於7日院士會議會後記者會中，宣布已確認適法者當選為院士；其餘將待確認適法後，才會公告並發給院士當選證書。

中研院院士屬終身名譽職。歷來中研院院士有不少未擁有中華民國國籍的院士，包括中國大陸籍、新加坡籍等，亦有不少非華人血統的院士。根據不成文規定，中研院院士若是西方血統，多為非經選拔產生的「名譽院士」，華人院士則為經選拔產生的「院士」。據了解，此次的候選院士中，有一名是新加坡籍、一名是美籍華人。

院士 中研院

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