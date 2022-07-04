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雙語教甄挨批忽視專業 新北：試教未達70分不予錄取

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
全國教師工會總聯合會今指出，雙語政策配套不足、獨尊英語忽視學科專業，導致教師學科專業能力不足、教學現場學生聽不懂的「雙貧乏」現象。示意圖／新北教育局提供
全國教師工會總聯合會今指出，雙語政策配套不足、獨尊英語忽視學科專業，導致教師學科專業能力不足、教學現場學生聽不懂的「雙貧乏」現象。示意圖／新北教育局提供

中央宣示2030年雙語國家目標，全國教師工會總聯合會今指出，政府配套不足、獨尊英語忽視學科專業，導致教師學科專業能力不足、教學現場學生聽不懂的「雙貧乏」現象。新北教育局說，教甄複試會針對報考的學科，進行試教及口試，任一項目原始平均分數未達70分者，不予錄取也不列備取。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，今年新北國中教甄雙語類科初試錄取分數，數學科一般組最低61.9分，雙語組最低45分；資訊科技一般組最低51.9分，雙語組最低34.3分；表演藝術一般組最低61.9分，雙語組最低33.6分，但到教學現場，到底是教科技還是教英文？

侯質疑，教甄獨尊英語，恐導致教師學科專業能力不足、教學現場學生聽不懂的「雙貧乏」現象。

新北教育局表示，新北辦理國中小暨幼兒園教師甄選，初、複試皆會檢驗應考人具備專門類科知能，以甄選出同時具備該科專長及雙語教學能力教師。初試針對各類科專門及教育專業測驗外，複試也會再進行試教（實驗教育組為說課）及口試。若試教、說課或口試任一項目原始平均分數未達70分者，不予錄取亦不列備取。

另外，新北現職教師雙語學分班包含相當時數的領域課程，以增進領域雙語教學能力。教師於現場教授雙語課程時，也會強調領域教師與英語教師共備機制，並透過協同教學兼顧領域專業知能及語言能力，讓學生在學習領域知識外，也能習得語言。

新北 全國教師工會總聯合會 教育局

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