雙語教甄報名競爭者少 人才專業恐難把關

政府宣示2030年雙語國家目標，全國教師工會總聯合會今天指出有縣市獨尊英語忽視學科專業，報名人數竟然都遠低於缺額，憂心競爭者少教師專業品質難把關，北市教育局回應，評審委員皆秉持學科專業進行評審，能力未達門檻均列為從缺，強調北市擴大甄選雙語師資的同時也兼顧教師品質。

全教總指出，台北市中小學教師甄選為例，國中部分直接區分成「一般類科」（缺額73）與「雙語類科」（缺額66），比例接近1比1。國中教甄初試人數是以正取人數2倍為原則，但生活科技（缺額11、報名4）、資訊科技報名者（缺額16、報名14），質疑教甄獨尊英語，導致出現報名人數竟然都遠低於缺額。

北市教育局表示，國中雙語教師招聘，基於鼓勵各校朝雙語學校方向邁進，經過各校盤點校內師資結構後將適合實施雙語的科目逐步開雙語缺，但目前因師培大學培育量能仍處於過度期間，尚不足以滿足北市需求。

北市教育局表示，進行雙語教師甄選時，皆採學科為主、英語為輔的方式進行，目的在提供學生運用英語對話的機會，評審委員皆秉持學科專業進行評審，如雙語生科開缺11名，雖報考人僅有4名，但經過評審後僅錄取1名；雙語資訊開缺16名，報告人數11名，但僅錄取3名，其餘因能力未達門檻而從缺。