教部推外師協同卻只能在英語課教學 基層師批畫蛇添足

政府宣示2030年雙語國家目標，全國教師工會總聯合會今天指出，政府配套不足，甚至有縣市獨尊英語，而忽視學科專業。也有基層教師指出，教育部推動擴大引進外籍英語教學人員計畫（FET，Foreign English Teacher），該計畫卻限制外師只能與本國籍英語老師協同上課，真正需要外師協助的雙語課堂卻無法有FET協同，作法不僅畫蛇添足，且相當死板。

宜蘭縣公正國小雙語教師鄭祺怡，本身就是多語使用者，並有豐富國際遊學經驗，她表示，自己非常清楚語言是通向世界的橋樑，衷心希望能提升學生們的視野與國際競爭力，所以實際參與雙語教育至今約兩年左右，但在這兩年當中看到許多應該提出檢討與改進的問題。

鄭祺怡提到，口號一喊就開始，準備明顯不足，包含教科書及教材研發並未具體到位就匆促上路，沒有具體實施辦法和評量標準、也沒有明確教學指引，基層老師人仰馬翻、各憑本事，根本就不可能實現此項政策的終極目標。

她也說，政策未考量教學現場困境，尤其雙語課程教授的不是英語，而是各種不同的學科，但英語教授、專家學者對於不同學科現場的指手畫腳，卻常讓人啼笑皆非。另也忽視城鄉差距，台灣日常生活缺乏使用英語的大環境，學生方面要接受雙語或全英語教育，在能力不足的前提下，只會有因完全聽不懂而放棄的負面效果。其他還有複雜的家庭社經背景及城鄉差異等等，都將嚴重影響雙語教育後的學生成就。

鄭祺怡也說，國教署FET計畫背離原計畫宗旨，因為在實際教學現場，FET只能與本國籍英語老師協同上課，反而真正需要外師協助的雙語課堂卻無法有FET的協同；英語老師本身的英文程度與教學能力已經很專業，並不需要畫蛇添足加入外師，反倒是雙語課堂非常需要外師來提供英語口說環境卻不可得。甚至還有許多外師被偷挪去配合非英語科的教學，明顯與計畫宗旨不符。

台北市明倫高中英語教師陳建州表示，國中小階段執行雙語教育，英語雙峰現象仍舊明顯，即使經過國中會考到了高中也依然存在。若以今年學測為例，後標學生佔了27%，這跟國中處理減C的學生並沒有太大差距，只是持續再延續，倘若雙語政策在高中學業知識階段貿然實施，會有更多的問題，雙語教育的龐大資源應該放在更關鍵的地方。

全教總理事長侯俊良呼籲，教育部應正視各界對雙語政策提出的批判與具體建議，既然雙語國家已經更名，就不要再死抱明顯錯誤的KPI，必須務實看待教學現場衍生的諸多問題，兼顧英語學習與整體國教品質。