少子化大學退場潮 教授中年失業西進、有人改行務農

少子化衝擊學校退場，大學教授亦面臨中年失業難關。教育部統計，自永達技術學院至稻江管理學，近年六間大學停辦前五年，教育部登記有案遭資遣的教師數為252人，接受學校優離、優退者則更多。教師表示，學校退場後教授面臨中年失業困境，有老師回鄉種水果或西進大陸謀職，更多人則是到處奔波於各校兼課。

教育部統計，自103年永達技術學院停辦至110年已有六間學校退場，不包含接受學校優離、優退者，六校資遣人數為252人，其中以亞太創意技術學院資遣61人為最多，其次為永達技術學院資遣57人。

前亞太創意技術學院教師黃惠芝表示，學校退場前不少教師會先自辦退休，但不論是受資遣或優離、優退者，屆時多不免面臨中年失業的困擾，大部分教師很難再找到專任教師職，只能退而求其次當兼任，在數間學校兼課奔波。

黃惠芝談到，也有老師選擇前往大陸任教，部分學校薪資可等同台灣專任職，但碰壁者所在多有，受到疫情影響亦陸續返台。畢竟部分老師失業時已經有點年紀，「大陸學校想找人，也想找年輕的台灣人。」

一名私立大學校長則談到，若教師聘為編制內專任教師，轉任新學校後僅幾年就退休，屆時學校要負擔其超額年金費用、一直負擔到其過世，對學校而言也是財務成本，確實會影響聘用二度就業教師的意願。

專任教師職稀缺，也有教師轉換心境改作他行，永達技術學院兩名江姓、李姓教授便選擇回鄉種水果，陸續推出火龍果和香蕉等作物，迎來人生轉捩點。

但並非每位教師都願意轉行，對此，教育部推出「高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，但日前則遭前立委陳學聖質疑成效低，五年間成功轉職者僅51人。

教育部回應，平台提供學校教職和產業界職缺訊息，也提供創新、創業類的職涯轉換，亦可一對一免費諮詢分析教師能力、職涯規劃以及轉職心態調適。正研擬媒合成功轉職或轉介量化績效指標，並協助有意轉職和參與培訓課程的教職員工相關輔導、支援。