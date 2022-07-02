7校退場2400名學生受衝擊 轉學學分難抵恐被剝一層皮

少子化衝擊高等教育，教育部統計近年7所退場學校學生安置與休、退學數據，共計2400生因學校退場受異動，其中548人採自行轉學或休退學。學者指出，若學生自行轉學，過去學分承認需看新學校是否從寬採認；但教育團體也發現，新學校設定嚴苛的認定門檻，只為了要再賺一年學雜費，形同剝一層皮。

據教育部統計學生安置與休退學數據，計2400名學生因學校退場受異動，以南榮科大601名學生最多，其次則為高鳳數位內容學院472名、永達技術學院498名。

學校退場教育部啟動安置計畫，協助學生分發到同縣市或鄰近學校就學，但不少學生另有考量或必須半工半讀，無法離開原學校附近，只能放棄安置自行辦理轉學或退學。教育部統計資料指出，光高鳳和永達學生就分別散佈在約十四所學校中，2400名學生中則有548名選擇轉學，甚至休、退學一途。

靜宜大學監理人陳振貴任大漢技術學院客座教授，當年碰上台灣觀光學院退場。陳振貴談到，教育部安置多會找另一間門當戶對的學校，當時台觀學生安置到慈濟科大，於台觀的學分均會給予承認，但也有學生考量慈濟科大沒有相應系所，因此轉學至大漢技術學院，但轉學無法承認其所有學分，只能盡量認可。

教育部透過安置解決失學問題，但並非所有學生均願意走安置一途。高教工會組織部主任林柏儀則形容，轉學就是循轉學的遊戲規則，學分是否承認由新學校認定，過去工會就曾接獲，有新學校為了想多賺學生一年學費，便在認定上訂下嚴苛條件，要求轉入的學生多修課、加學分。

林柏儀說，雖然學分認定是學界基本權益，退場學校學生往往較為弱勢，到了新學校人生地不熟需要更多輔導機制。沒有參加教育部分發安置的學生也不應該被放棄，教育部除了追蹤安置學生狀況也應一並了解轉學生，一同納入積極關懷。