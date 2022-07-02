快訊

金曲33／蔡健雅奪歌后！Elva霸氣回歸頒獎 得獎名單不斷更新

金曲33／「中國搖滾之父」崔健奪歌王！60歲獲獎擁抱初心：老子沒變

金曲33／蔡健雅擒歌后獎！曝曾想放棄音樂：金曲挽留我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7校退場2400名學生受衝擊 轉學學分難抵恐被剝一層皮

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
嘉義縣稻江科技暨管理學院退場前，百餘名學生組自救會拒絕轉學安置，訴求原校畢業。記者魯永明／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院退場前，百餘名學生組自救會拒絕轉學安置，訴求原校畢業。記者魯永明／攝影

少子化衝擊高等教育，教育部統計近年7所退場學校學生安置與休、退學數據，共計2400生因學校退場受異動，其中548人採自行轉學或休退學。學者指出，若學生自行轉學，過去學分承認需看新學校是否從寬採認；但教育團體也發現，新學校設定嚴苛的認定門檻，只為了要再賺一年學雜費，形同剝一層皮。

據教育部統計學生安置與休退學數據，計2400名學生因學校退場受異動，以南榮科大601名學生最多，其次則為高鳳數位內容學院472名、永達技術學院498名。

學校退場教育部啟動安置計畫，協助學生分發到同縣市或鄰近學校就學，但不少學生另有考量或必須半工半讀，無法離開原學校附近，只能放棄安置自行辦理轉學或退學。教育部統計資料指出，光高鳳和永達學生就分別散佈在約十四所學校中，2400名學生中則有548名選擇轉學，甚至休、退學一途。

靜宜大學監理人陳振貴任大漢技術學院客座教授，當年碰上台灣觀光學院退場。陳振貴談到，教育部安置多會找另一間門當戶對的學校，當時台觀學生安置到慈濟科大，於台觀的學分均會給予承認，但也有學生考量慈濟科大沒有相應系所，因此轉學至大漢技術學院，但轉學無法承認其所有學分，只能盡量認可。

教育部透過安置解決失學問題，但並非所有學生均願意走安置一途。高教工會組織部主任林柏儀則形容，轉學就是循轉學的遊戲規則，學分是否承認由新學校認定，過去工會就曾接獲，有新學校為了想多賺學生一年學費，便在認定上訂下嚴苛條件，要求轉入的學生多修課、加學分。

林柏儀說，雖然學分認定是學界基本權益，退場學校學生往往較為弱勢，到了新學校人生地不熟需要更多輔導機制。沒有參加教育部分發安置的學生也不應該被放棄，教育部除了追蹤安置學生狀況也應一並了解轉學生，一同納入積極關懷。

教育部 慈濟

延伸閱讀

受少子化影響！教育部預測未來16學年 大一新生平均年減2900人

高苑科大捐資又跳票 私校諮詢會建議解散全體董事

教部高頻率盤點本土語師資惹議 師嘆：要我們觀落陰？

教育部臉書用漫畫教戲水安全 網友歪樓盼幫畫「獵人」

相關新聞

受少子化影響！教育部預測未來16學年 大一新生平均年減2900人

教育部日前公布「111至126學年度各教育階段學生數預測報告」，受到少子化影響，各教育階段學生數直落。教育部分析大學階段...

暑假開放千名額 新北聯手7大學辦跨域課程

暑假到來，新北為規劃學生持續學習，今年聯手境內7大學舉辦虛擬實境或擴增實境研習、婚紗設計研習、共學營隊等規劃課程，提供千...

願景計畫排除觀光餐旅科系 弱勢生管道變窄暨大籲鬆綁

中華民國民宿協會全國聯合會日前於國立暨南大學與交通部長王國材會談，暨南大學今天表示，為了因應後疫情時代人才需求，已於昨日...

少子化大學退場潮 教授中年失業西進、有人改行務農

少子化衝擊學校退場，大學教授亦面臨中年失業難關。教育部統計，自永達技術學院至稻江管理學，近年六間大學停辦前五年，教育部登...

7校退場2400名學生受衝擊 轉學學分難抵恐被剝一層皮

少子化衝擊高等教育，教育部統計近年7所退場學校學生安置與休、退學數據，共計2400生因學校退場受異動，其中548人採自行...

南市張茵倩、李志軒校長及劉嘉怡教師3人 獲教部師鐸獎

教育部師鐸獎評選結果出爐，台南市今年推薦8人，關廟區保東國小校長張茵倩、白河區仙草實驗小學校長李志軒以及東區復興國中教師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。