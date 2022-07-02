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受少子化影響！教育部預測未來16學年 大一新生平均年減2900人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
少子化影響，教育部預測未來16學年大一新生數平均年減2900人或1.5%。示意圖。本報資料照片
少子化影響，教育部預測未來16學年大一新生數平均年減2900人或1.5%。示意圖。本報資料照片

教育部日前公布「111至126學年度各教育階段學生數預測報告」，受到少子化影響，各教育階段學生數直落。教育部分析大學階段學生數目，預計未來16學年間，大學一年級新生平均年減2900人或1.5%；大學學生總數則平均年減8700人或0.9%，直接影響就業市場。

教育部統計處公布111至126學年度各教育階段學生數預測報告，未來16學年間，無論從國民教育至高等教育，學生數均受到少子化影響下滑。

報告分析指出，近年受到多元入學影響，加上推廣回流教育以及在職進修等政策，非應屆入學的大一新生於109學年起大幅增加，預計111學年起，大學一年級新生數將超越高中學校學生生源。

但綜觀長期狀況，104學年以前大學新生所對應的學生出生時期尚未受到少子化影響，但待107學年「龍年效應」過後學生數持續減少，預計自114學年，大一新生數將首度跌破20萬；117學年又逢虎年效應將降至17.7萬低點。

雖然119學年有望因為龍年效應止跌回升，日後數年新生數多在17萬至21萬人間波動，但預計至126學年大一新生數仍只剩17.7萬人，和100學年相比學生數已衰退35.9%，預計未來16學年大一新生數平均年減2900人或1.5%。

另外，教育部亦預測未來大學畢業生數目，預計自113學年，大學生畢業人數將首度跌破20萬人，至120學年遇到虎年效應則會來到16.9萬低點，122、123學年有望因為龍年效應回升至19萬人。但預計未來17學年間，大學畢業生平均每年減少1000人或0.5%。

若綜觀大學生學生總數，教育部統計，自110學年起大學生人數已經跌破百萬人，未來16學年間，大學學生總數平均年減8700人或0.9%，預計自126學年我國大專校院學生將減至84.7萬人。

少子化影響，教育部預測未來16學年大一新生數平均年減2900人或1.5%。示意圖。本報資料照片
少子化影響，教育部預測未來16學年大一新生數平均年減2900人或1.5%。示意圖。本報資料照片

教育部 大學生 少子化

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