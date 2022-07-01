南市張茵倩、李志軒校長及劉嘉怡教師3人 獲教部師鐸獎

教育部師鐸獎評選結果出爐，台南市今年推薦8人，關廟區保東國小校長張茵倩、白河區仙草實驗小學校長李志軒以及東區復興國中教師劉嘉怡3人獲選為教育部111年師鐸獎得主。教育部將擇期舉行表揚大會，台南市教育局將在今年9月份台南市教師節表揚大會，由市長黃偉哲表揚。

保東國小校長張茵倩，從事教育工作近20年，歷經教師、公務員到執掌一所學校，讓教育成為終其一生無悔的志業。

仙草實驗小學校長李志軒，富有創意、創新改變、有想法、有行動力，面對未來少子女化問題將嚴重衝擊教育現場， 李志軒將偏鄉教育現場的實務經驗，去影響更多的學校校長們，透過理念的分享，激勵更多的老師，藉由思維的改變及教學策略的提升，幫助到更多的孩子！

復興國中教師劉嘉怡善用「閱讀」幫助低成就的孩子重新找到方法，有信心回到學習之路，連結親師生的溫暖交流，是教育最美好的傳承！