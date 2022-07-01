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南市張茵倩、李志軒校長及劉嘉怡教師3人 獲教部師鐸獎
教育部師鐸獎評選結果出爐，台南市今年推薦8人，關廟區保東國小校長張茵倩、白河區仙草實驗小學校長李志軒以及東區復興國中教師劉嘉怡3人獲選為教育部111年師鐸獎得主。教育部將擇期舉行表揚大會，台南市教育局將在今年9月份台南市教師節表揚大會，由市長黃偉哲表揚。
保東國小校長張茵倩，從事教育工作近20年，歷經教師、公務員到執掌一所學校，讓教育成為終其一生無悔的志業。
仙草實驗小學校長李志軒，富有創意、創新改變、有想法、有行動力，面對未來少子女化問題將嚴重衝擊教育現場， 李志軒將偏鄉教育現場的實務經驗，去影響更多的學校校長們，透過理念的分享，激勵更多的老師，藉由思維的改變及教學策略的提升，幫助到更多的孩子！
復興國中教師劉嘉怡善用「閱讀」幫助低成就的孩子重新找到方法，有信心回到學習之路，連結親師生的溫暖交流，是教育最美好的傳承！
教育局長鄭新輝表示，台南市有非常多長期熱心奉獻教育，且具教育理念及感人事蹟的師長，每年在進行師鐸獎市內初審時，評審委員對如何擇優推薦到教育部都傷透腦筋，更遑論是在全國眾多優秀者中脫穎而出，實屬難能可貴。
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