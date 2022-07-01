中信國際學校畢業生國際升學 皆錄取美國百大名校

臺南市中信國際實驗教育機構(CTBC International Academy，中信國際學校)六月舉辦年度成果發表會，學生輪番上台秀才藝，精采的表現令在場師長與家長驚艷。中信國際學校也特別邀請在亞歷桑那州立大學就讀的畢業校友邱裕宸回臺與畢業生分享心得，邱裕宸勉勵學弟妹珍惜在中信國際學校所學的一切，將挑戰化為成長養分，勇敢探索前進。

中信國際學校年度成果發表會，歡送畢業生邁向人生下一個階段。 圖／中信國際學校 提供

年度成果發表會由中信國際學校學生聯合演奏拉開序幕，台風十足的演出吸引臺下師生家長的目光，接著登場提琴三重奏、古箏雙人合奏，還有畢業生Ashley以中文、英文、排灣族語，自彈自唱帶來木吉他組曲演出，壓軸由畢業生帶來熱舞演出，青春熱力滿分的表演將發表會氣氛帶到最高潮。

中信國際學校舉辦年度成果發表會，學生輪番上台秀才藝。台風十足的表演超吸睛。 圖／中信國際學校 提供

除了精采演出，中信國際學校也歡送應屆畢業生，獲得德州大學奧斯汀分校全額獎學金的畢業生許淮茜、準華盛頓大學新鮮人的畢業生林立晨代表畢業生們向師長、父母獻上感謝，也與一起走過高中青春時光的同學們互道祝福。許淮茜感性地說，曾經覺得自己被拒於校園之外，很幸運來到中信國際學校，不僅幫助她追求夢想同時兼顧學業，更能重回校園享受精彩的高中生活。林立晨則與畢業生分享父親時常提醒他的一句話「努力不一定會成功，不願意努力就會很輕鬆，人生沒有礁石就激不起美麗的浪花」，祝福畢業生永遠不要害怕走出舒適圈，一定不斷挑戰自己，創造自己的未來。

中信國際學校重視藝術與運動素養，提供優質的學習環境，讓學生適性自主挑戰，找到學習熱情。 圖／中信國際學校 提供

2022年中信國際學校有近五成12年級學生選擇申請美國百大名校，皆獲錄取通知，包含波士頓大學(BU)、加州大學聖地亞哥分校(UCSD)、加州大學爾灣分校(UCI)、德州大學奧斯汀分校(UT-Austin)、伊利諾大學香檳分校(UIUC)、馬里蘭大學(UMD)、華盛頓大學(UDUB)、印地安那大學伯明頓分校(IUB)、愛荷華大學(U-Iowa)、猶他大學(U of U)、亞利桑那州立大學(ASU)等美國百大名校，更有學生榮獲運動項目全額獎學金、音樂獎學金；除了美國傳統名校，中信國際學校同時專注於輔導學生申請歐美Liberal Art Colleges（文理學院），學生錄取NBA超級球星Stephen Curry 母校，全美前十大文理學院 –Davidson College，以及Grinnell College、Skidmore College、Kalamazoo College等文理學院名校，亮眼的升學成績深得家長與學生的信賴(錄取榜單https://ia.ctbc.edu.tw/pathways/alumni/)。

中信國際學校學生可依個人興趣與需求彈性安排課表，由諮詢顧問提供升學建議，為每位學生量身打造銜接國內外名校的升學進路。 圖／中信國際學校 提供

執行長鄭欽哲表示，中信國際學校以雙語教育培育接軌國際的優秀人才，學生可依個人興趣與需求彈性安排課表，由諮詢顧問提供升學建議，個別安排專屬的學習進度，為每位學生量身打造銜接國內外名校的升學進路。此外，中信國際學校重視學生藝術與運動素養，要求每位學生入學後可依興趣與專長選擇音樂、藝術、運動及實作等課程，透過國際級的音樂師資指導，增進學生個人藝術涵養及樂器演奏技巧，定期舉辦成果發表會，透過公開演出讓學生展現成果與建立自信。

目前在亞歷桑那州立大學就讀的畢業校友邱裕宸，勉勵學弟妹們將挑戰化為成長養分，勇敢探索前進。 圖／中信國際學校 提供

中信國際學校跳脫傳統教育，堅持以學生為中心，在多元自由的學習環境下，讓學生適性自主挑戰，啟發學生找到學習熱情。今年暑假再加入新夥伴「中信非營利幼兒園」，讓教育再向下延伸，成為貫穿幼兒園到12年級，並可銜接大學、研究所的全學齡國際學園。相關招生訊息歡迎上中信國際學校網站或臉書專頁洽詢。

中信國際實驗教育機構：ia.ctbc.edu.tw