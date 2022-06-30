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「貓頭鷹校長」胡金枝獲師鐸獎 推動與日、韓跨國共學
教育部今天公布2022年師鐸獎得獎名單，台中市有6人獲獎。光明國中校長胡金枝暱稱「貓頭鷹校長」，推展國際教育，獲得「國際學校最高級別認證ISA」殊榮。市長盧秀燕說，感謝老師無私奉獻，發揮影響力造福學子。
胡金枝校長以校為家，幽默又有智慧的特質，與學生相處零距離，學生都稱呼她「貓頭鷹校長」。胡金枝推動國際教育，與日韓學校跨國共學，以「光明走出去，世界走進來」為理念， 2021年榮獲「國際學校最高級別認證ISA」的殊榮。
大智國小校長鄭麗娟被稱為「媽媽校長」，3年來為學校爭取近6800萬工程建設，讓大智國小變得更加優質；鄭麗娟創辦「馬上辦中心」，提高行政效率。富春國小校長李秀櫻成立台中市市第1所科技中心，培養孩子動手做的能力，帶隊參加國教署科技嘉年華展攤活動，讓富春國小逆勢增班。
翁子國小主任楊宗榮建置「暴走楊的科學網」，將教學歷程及自製教材分享給校內外師生，鼓勵學生投入科學實作。台中女中老師劉姝言105年推出全國首創的「福爾摩斯上法庭」課程，結合生活與公共議題案例，教導學生批判性思考，該課程2020年榮獲教育部教學卓越獎金質獎。
啟聰學校老師詹麗慧用愛與無私精神投入特教，推廣學前聽障生口手語教學、鼓勵回歸普校就讀，自編教材獲全國特殊教育教材比賽優等。教育局長楊振昇說，師鐸獎是教育界最高榮譽，感謝每位獲獎師長，激發孩子潛能，實現自己夢想。
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