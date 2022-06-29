大學循私校法提前自我了斷 教團憂教職員補償恐更差

立法院今年四月通過「私立高級中等以上學校退場條例」，但高教工會今天（6/29）批評，退場條例公告後和私校法並行，形同退場「雙軌制」恐有嚴重道德風險，若非專輔學校循私校法退場提前「自我了斷」，依法給予師生的補償恐會更差。教育部則回應，一定會要求學校提出優於退場條例的保障，否則不會讓學校輕易退場。

立法院於四月三讀通過私校退場條例，明定若一校辦學不彰遭列專輔學校改善期限僅二年，期限內若未獲主管機關免除專輔，或未申請改制、合併、改辦，將於下一學年度停招，學年結束時則停辦。停辦清算後剩餘財產充公歸地方政府、公立學校或中央機關。

但若未列專輔學校停辦則依私校法辦理，私校法給予三年改辦或改制期限，期限到後解散清算，剩餘財產可捐贈其他私校法人或辦理教育、文化事業財團法人。

對私校而言，循私校法退場董事會可保有較大的彈性。但高教工會批評，私立學校退場目前形同雙軌制，等於提醒學校可先自我了斷，除了侵害師生權益，更可能導致千億校產無法回歸公共與社會。

對此，高教工會主張，學校無論是否進入專案輔導，都應該比照退場條例標準而非寬鬆的私校法辦理，也要求教育部，非專輔學校日後若要自行退場，必須提出優於退場條例訂定的教職員慰助金以及學生權益保障。

技職司司長楊玉惠則回應，依照私校法規定，學校研擬停招、停辦相關辦法都需報教育部核定。教育部關注老師的優離優退、資遣、慰助金，以及是否和教師經過溝通，另外，由於學校步入停招停辦，學生安置所延伸的費用也要由學校負責。

楊玉惠談到，近期蘭陽技術學院便依照私校法提出停辦計畫，其中比照退場條例，給予教師六個月以上的優離優退金，每位學生則提供一學期1.5萬補助金到畢業。後續若有學校欲循私校法停招或停辦，教育部會監督學校停辦計畫，並要求學校提出優於退場條例的保障，否則不會讓學校輕易退場。