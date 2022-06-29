高教深耕計畫5年屆滿 台大拿23億占第一這校只拿71萬

教育部於107年推動「高等教育深耕計畫」，幫助學校提升校務發展並提升國際競爭力。高教深耕計畫5年為1期，也是國內最大一筆競爭型補助計畫，教育部公告111年高教深耕計畫補助經費，以國立台灣大學獲23.25億占第一，成功大學14.11億居其次，去年完成合併的陽明交大13.90億位居第三。

高教深耕計畫以5年為1期，接續過去邁向頂尖大學計畫於107年上路，核心在於提升大學多元發展，追求國際一流以及強化研究能量兩部分。第1期5年將於今年12月到期，教育部也公告最後一年補助經費，台大獲23.25億補助仍為高教中最多，其次則為成大14.11億，陽明交大則獲得13.90億補助，超過清華大學12.03億，中興大學則以4.3億排在第五。

至於技專校院方面，國立高雄科技大學107年由三所科大合併，學生規模僅次於台大，亦獲得約3.9億補助，為全台技專校院之首；其次則為台科大獲3.1億補助，北科大獲2.46億排第三。

高教深耕計畫要求各校提請計畫申請經費，加碼擇優挹注研究中心並提升校內的國際教研能量，但素來被視為對私立大學較不利，本期私立大學仍以台北醫學大學獲2.69億補為最多，老字號私立大學如中原、逢甲則各拿1.4億，其他老牌私大如東海、輔大、東吳等只獲得1億至9千萬的補助。

另外，對於停招或被列為專案輔導的大專校院教育部仍給予補助，首府大學獲得727萬、中州科大514萬、大同技術學院252萬，已經宣布停辦的蘭陽技術學院也有71萬。

由於高教深耕計畫和去年仍屬同一期，為了使學校推動計畫順利，原則上各校獲得經費和去年相比未有大幅度變動。但教育部仍將追蹤檢視辦理情況，透過考核確定執行成效，再依照考核結果斟酌調整經費。

明年起高教深耕計畫將進入第二期，第一期共編列經費新台幣836億元。教育部長潘文忠日前表示，高教深耕計畫第二期經費「不會低於現在」，學校相關計畫一定要延續，但詳細數字仍要等行政院決定。第二期計畫預計近日提報，待行政院決定後公布。