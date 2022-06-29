基隆暑假活動架網頁、實驗、烘焙琳瑯滿目 9成免報名費

暑假即將開始，基隆市政府教育處及學校辦理各式各樣的暑假活動，有網頁架設、機械組裝、異國料理、烘焙點心、音樂陶冶、科學實驗、體育運動及本土語暨異國文化體驗等，活動對象為國中小及高中學生，總計有234個，9成免收報名費，詳細資訊刊登在School+及教育處網站。

教育處長杜國正表示，今年暑假開辦各類親子互動體驗、多元職業試探、自造科技教育、藝文沉浸體驗及體育等營隊活動，很多具基隆教育特色，歡迎學生、家長踴躍報名。

教育處結合聖心高中、培德工家、二信高中、經國管理學院及海科館的「職業試探中心」，推出世界異國料理墨西哥起司雞肉捲餅、越式河粉、日式炸雞、香港凍檸茶與台式鹽酥雞等，不只豐富味蕾，也推出充實學識知識的機械魚介紹、虛擬股市系統操作、微機構工程、打造個人網頁、氣動工具及剎車結構解說等，也有輕質土實作、聞香椎製作、軟陶手作、歌唱舞動及日本花火節服裝研究等各類暑假職業試探營隊，共29個職群725個名額，7到8年級學子探索個人興趣，是很好的職業試探啟蒙。

而百福、銘傳及安樂3所自造及科技教育中心，以淺顯易懂充滿趣味的方式帶入木質搖擺鐘、液壓夾爪、LED搖滾手燈、3D建模寶可夢球、雷射切割滾珠台及雷切小飛機音樂盒等工程資訊科技文創設計能力，其中，雷射切割滾珠台以實體體驗方式辦理，其餘皆以線上授課方式進行。

還有原生部落暑期營隊、閩南語童遊趣沉浸式教學夏令營、哈客童遊趣沉浸式教學夏令營及本土語文化夏令營等各式本土語沉浸式語言暨文化體驗活動。建德國中承辦海洋及戶外中心推出海洋教育國中暑期營隊計畫，藉由和平島的產業了解故土從西荷時期、明清時期、日治時期乃至現代的海洋文化與歷史脈絡。