比照大戶電價漲15% 大學籲：教育不分階段全面凍漲

經濟部昨召開電價審議委員會，以漲大戶不影響基本民生為原則。高中以下學校電價不漲，但大學比照用電大戶漲15%，私校協進會表示，教育本屬一體不應該再切分只漲高教、不漲高中以下學校，已經和教育部反應，希望不論階段一體適用均不漲電價。

七月起電價將上揚，其中因大學被歸類為用電大戶漲幅為15％。台大今天率先表態，大學雖然整體用電量的角度算是「大戶」，但目的在於教學與研究、提升國家整體競爭力，性質和其他用電大戶多屬營利單位完全不同，電價上漲若不適用於高中以下學校，亦不應適用於大學。

私校協進會理事長、大同大學校長何明果表示，學雜費數年未調整，學校經營已經捉襟見肘，電價再漲學校也只能自行吸收，營運成本又會再增加。

何明果談到，大學也是教育的一環，整個教育階段不應再切分為部分漲價、部分不漲，只要是教育都應該一體適用全面不漲價。數個大學協進會已經和教育部反應，希望跟經濟部研議也讓大學電價凍漲。

另外，電價上漲也將衝擊大學住宿生。台灣青年民主協會理事長張育萌則表示，宿舍電費屬額外收費，並未要求教育部一定要全然幫學生吸收上漲費用。但學校已很久未面臨用電漲價議題，教育部應該藉機盤點學校的住宿費用資訊，且應呼籲學校，未來若涉及用電漲價，學校應與學生建立良好的溝通機制，透過民主討論讓學生知悉。

另根據教育部統計近三年大專校院用電度數以及電費痛幾，不含附設醫院，108年大學用電度數為17.7億度，電費達51.2元，但近年學校多推動節能減碳等政策，大學用電略下滑，109年17.5億度、電費49億元，110學年度再將為16.2億度、電費46.6億元。