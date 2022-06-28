「這次換你說」 學生自發辦新課綱高中生論壇 即起報名

108課綱首屆高中生的高中生涯即將結束，準備進入大學階段。台灣青年民主協會與撰寫108課綱觀察報告的高中生團隊，將於今年8月11日舉辦「這次換你說－108課綱高中生論壇」活動，預計號召百位高中生針對 108 課綱不同面向製作簡報分享看法，主辦單位也將邀請教育部、國教署、國教院等行政單位聆聽學生的聲音，將是首次以學生為主軸，討論108課綱的大型論壇，主辦單位也將全額補助學生往返活動地點交通費。

撰寫108課綱觀察報告的高中生李瑞霖、陳惠平組成「108 課綱倡議計畫團隊」，他們提到，在推動社會倡議的過程中，感受到許多高中生在三年來面臨的徬徨與無奈。108課綱的實施，看到了許多理想與現實的落差。因此辦理108課綱座談會，就是希望當局在推動新課綱的過程中，聆聽並納入第一線學生真實聲音，作為後續滾動式修正的重要參考依據。

台灣青年民主協會則指出，過去在社群貼文中，可以看到很多高中生對於新課綱滿滿的無奈、焦慮，甚至是不滿，本次座談會將會針對學習歷程檔案、108課綱下的大學升學與考招、課綱、課程與課本編排、自主學習與素養等主題進行深度討論。座談會前亦會辦理工作坊凝聚學生意見，讓學生的意見在新課綱的檢討中不會缺席。

協辦本次活動的兒童福利聯盟執行長白麗芳則表示，學生是教育的主體，應該要給予學生暢通的管道，表達對影響自身權益政策的想法，兒盟推動兒少表意權多年，很高興看到學生願意自發籌辦座談會，而兒盟也樂見教育部願意與學生建立溝通橋樑。

同為協辦單位的國教行動聯盟認為，這是首次由學生自發自籌辦理，顯見108課綱的施行確實已對學生的學習產生了重要的影響，經過此次從學生觀點的全面性檢視，相信對於108課綱學習效果的評估能更為精準，可作為教育當局未來修正相關教育措施的重要依據。

協辦單位104人力銀行副總經理、心理學博士王榮春指出，108課綱以及學習歷程制度的推行過程中，高中職老師是幫助學生進行生涯與興趣探索的第一線，104人力銀行將在8月舉辦免費「全台高職老師學習歷程講座」，幫老師掌握更多學習歷程輔導技巧、職涯探索工具，更有效地幫助學生撰寫學習歷程，同時了解未來科系與職業的發展。

108課綱高中生論壇將於8月11日，於財團法人張榮發基金會國際會議中心舉行，目前正在開放學生報名參與，主辦單位將全額補助學生往返活動地點交通費，詳細說明及報名資訊可參考108課綱倡議計劃網站（https://www.108newbie.cc/）。