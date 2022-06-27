中一中明起實體期末考 百名學生請假校方依規不補考

台中市教育局統計全市30多所高中職校舉辦實體期末考，台中一中有學生發動連署，盼學校取消實體期末考，但校方決定明起到校期末考兩天，統計近百名學生請防疫假，不參加期末考。校方表示，依教育局規定，除學生或同住親友確診須隔離另行補考，其他則以「學生學習評量辦法補充規定」，取兩次段考成績比例計算。

台中一中指出，證實確診及親友確診而居隔無參加期末考的學生，目前共10人，安排7月20及21日補考；19人申請防疫教室應考，將分高一、高二，各開一間防疫教室應試；原班考試的學生，每班人數約30人，拉開距離加強防疫措施。

台中市政府16日宣布高中以下停止實體課程直到暑假，但期末評量與全國升學考試有關，須實體考試成績，授權各校在加強防疫措施的前提下，可以進行。

全市國、高中訂本周舉行期末考，台中一中有學生發動連署，要求取消實體期末考，多所高中學生也響應，累積2萬多份連署書，並到市府請命。但教育局堅持，授權各校視實際需求自主決定。

台中一中開會研議是否舉辦實體期末考，顧及現行升學有繁星等入學管道，均以學期成績表現為重要依據，需有客觀評分標準，校方決議維維持實體期末考，28、29日舉行。

中一中指出，目前約百名學生請防疫假，教育局公文規定，除學生本人確診或因同住親友確診受到居家隔離者，7天不得到校，請假疫假須給予補考外，基於防疫目的請防疫假者將不補考，改以學校規定調整前兩次段考成績比例計算學期成績。