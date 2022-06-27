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影／台語學不會？ 88歲台灣囝仔歌王批教學法應改正

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「台灣囝仔歌王」施福珍去年寫信給總統蔡英文陳情指現今台語教學採八聲調教法，讓小朋友學台語困難重重。記者林宛諭／攝影
「台灣囝仔歌王」施福珍去年寫信給總統蔡英文陳情指現今台語教學採八聲調教法，讓小朋友學台語困難重重。記者林宛諭／攝影

彰化縣國寶級童謠創作家施福珍去年寫信給蔡英文總統陳情指出，現今台語教學的八聲調讓小朋友學台語困難重重，台語其實只有五聲調；還有為了讓外國人學台語更容易，教育部讓台語重要語音eng.ek改成ing.ik，會讓年輕一代講錯誤台語，他今天再次重申請教育部應該改正，才有利於台語教學。

「我凍袂條了」，施福珍今天說，早在2000年他就曾向教育部送出他設計的「國台語同步注音法」，認為台語教學應該要以「五音聲調法」教，但沒採用，眼看近年來台語教學困難重重，小朋友也沒講出正確的台語，讓他更憂心，去年即寫信給蔡英文總統，雖蔡總統有交辦教育部，但後來仍不了了之。

88歲的施福珍是重量級的台灣童謠創作家，被稱為「台灣囝仔歌王」，曾獲教育部頒獎表揚為推展本土語言貢獻獎，他創作400多首童謠，包括大家都耳熟能詳的「點仔膠」、「羞羞羞」、「大箍呆」等著名童謠，還曾創作澎恰恰的「大鼻孔」歌謠在網路引起話題。

早期校園推行國語，禁說閩南語，施福珍說，被禁教唱閩南語童謠很痛苦，他還曾在課堂上教唱自己創作的「點仔膠」，被校長叫去，要他別再教閩南語歌。

但看到現在小朋友學不好台語，施福珍很憂心，他說，台語明明和國語一樣只有五聲調，台語就是「低中高抑揚」等五聲調，但現行教育部規定的教法卻是八聲調，增加小朋友學習的困難度。

施福珍說，還有外國人學台語常發不出來的eng.ek聲調改成ing.ik，結果小朋友把成績「ㄙㄝㄥ ㄗㄝㄍ」唸成「ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄍ」，台語的記憶、聖經、精英等字都無法念成原台語。

「有錯誤就要改」，施福珍說，雖現行台語教學法已行之多年，但結果是小朋友台語愈來愈學不好，要讓學台語變得與學國語一樣容易，就應該要改，而且也不能讓原來的鄉音消失。

「台灣囝仔歌王」施福珍建議教育部應改為五聲調教法，才有利於台語教學。記者林宛諭／攝影
「台灣囝仔歌王」施福珍建議教育部應改為五聲調教法，才有利於台語教學。記者林宛諭／攝影

台語 教育部 閩南語

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