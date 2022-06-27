宣誓打造未來智慧學校 新北115學年前「班班智慧教室」

新北市長侯友宜今早到永和頂溪國小與師生體驗智慧教室教學。記者李成蔭／攝影

智慧化成現今生活趨勢，新北也宣誓要在全市「未來智慧學校」，新北市長侯友宜表示，未來4年將投入20億元資金，讓各校都智慧化；新北教育局也說，全市教師預計113年學年度前就都會通過智慧學習認證，115年學年度前就會達成「班班智慧教室」目標。

侯友宜今至永和頂溪國小與師生一同體驗智慧教室，包含校園通APP電子聯絡簿作業指派、開關教室設備等，同時也參與「未來智慧學校」啟航儀式，宣布新北校務雲自111學年起由原本國中小延伸至幼兒園及高中職，可隨時透過新北校園通APP操作應用。

侯友宜指出，在未來智慧學校上，市府將4年投入20億元資金，各學都能用校園通APP、輸入都智慧化，讓學習及校務工作因智慧化更有效率，接軌國際。

教育局指出，新北在109年就完成「校校有智慧教室」，今年搭配教育部「生生用平板」政策，6月底前配發8萬2000多台平板到各校，而今年同時也將建置3000間智慧教室，預計115學年度前達成1萬600間。

115學年度前將達成全市「班班智慧教室」目標，同時讓每間智慧教室內具有平板電腦、數位黑板、無線投影、多點觸控、班級經營系統和即時上網等功能。

侯友宜提到，新北校園通APP的高中職打卡上下學系統將於9月啟用，免除孩子刷卡排隊困擾，家長也能掌握出缺席情況；他今天還在現場了解學生學習積點兌換獎勵品，也觀看教師示範運用健康中心系統掛號。

教育局補充，校園通APP功能廣泛，還提供學費繳費、課表查詢、學業成績、缺曠紀錄、獎懲紀錄、社團活動、學習歷程以及教育放送台等多項功能；新北校務雲中，學習積點讓學生學習更有趣，而健康中心系統掛號不止方便，也讓師長能即時了解學生狀況。

除硬體布建外，教育局也於各校全面推動智慧教師培訓研習，今年目標培訓超過9000名，預計113學年度全市3萬名教師將通過認證，讓教師能運用雲端及多屏智慧教學。

錦和高中學生劉昱辰說，利用校園通APP打卡上下學不用排隊，而父母也能直接幫學生在線上請假，省時又便利。頂溪國小陳姓學生也說，智慧化教學讓學習更活潑及有效；智慧學習中雖有教師公開改自己作業的時候，令人有點緊張，但若自己答對就能讓大家看到自己的學習成果。