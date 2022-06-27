在學校開餐廳當老闆 義大觀餐學院原民學生以飛魚入菜

高雄義守大學觀光餐旅學院每學期開設課程以「實習餐廳」培訓學生運用學校場地及專業廚房，實際經營、學習餐廳營業技巧，從菜單設計、訂貨到行銷等，全由學生一手包辦，曾推出義大利餐點、馬來西亞海南雞飯等，本學期原住民專班學生將家鄉味「飛魚」帶入校園，與學校餐廳做出區隔，獲得好評。

義守大學觀餐學院表示，由學校提供場地及專業廚房等設備，讓廚藝學系、餐旅管理學系、原住民專班等學生輪流學習菜單設計、食材訂貨、盤點、烹飪、販售到行銷等開店技巧，藉做中學培養規畫能力、臨場反應和獨立作業等，讓學生直接在校園就能學到實務工作體驗。

觀餐原民班學生推出原民風味料理，以巧克力、花生、提拉米蘇、香茅等融入咖哩醬料，推出多元咖哩風味，並將飛魚、紅藜、刺蔥等部落食材與醬料相互搭配。學生鍾偉國來自蘭嶼達悟族，他將蘭嶼特色食材飛魚帶入校園，鍾偉國表示，他期望未來能在家鄉開店當老闆，義守大學的實務課程正好可成為之後創業的寶貴經驗。