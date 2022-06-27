民團揭治平造神高掛「董事長生日快樂」 校方反指偏頗

桃園市治平高中5月爆出學校要求學生到 Google Maps 幫學校留下 5 星好評，挽救學校校譽，提升評分星等，引爆學生怒火。台灣青年民主協會今天指出，經過治平學生長期蒐證，發現治平高中不只要求學生荒唐的吹捧學校，更在校園中形塑對董事長盲目的神化，學生感嘆「儼然是戒嚴時期的政治崇拜」。校方回應說，是單純感謝非造神。

青民協指出，去年 9 月 23 日，貴賓來參觀學校時，學校用校內無聲的廣播螢幕公告，要求學生在中午必須要聽司令台統一的指揮，向操場窗戶揮手。

而教師節正好是董事長生日，治平高中學生又被要求在董事長還沒來之前「彩排」，喊「董事長董事長、媽咪媽咪」「治平讚不讚！」至善樓也被掛起大概六層樓高的祝壽紅布條，紅底上斗大的白字「祝董事長生日快樂」，教室外也掛起「我愛董事長，生日大快樂」的布條，不只是在大樓上，校園的樹木之間也可見到布條上寫著「恭祝董事長生日快樂」。

除了董事長生日「祝壽」之外，連「媽咪」生日前，學校也高高掛起「祝媽咪生日快樂」的紅布條，學校還要求「媽咪」生日，每班都要寫卡片送到學務處，甚至母親節也要求班級錄製影片或寫卡片給「媽咪」。

青民協也提到，前一年的10月23日，學校就已經發給全體學生印有「董事長 16 字箴言」以及「媽媽好、爸爸好、貴賓好、媽咪好、董事長好、校長好、副校長好、主任好、老師好」的桌墊，這一系列的把董事長與媽咪「人格理想化」、「英雄化」甚至「神化」，學生也質疑「董事長生日就花錢買卡片跟布條來慶祝，這種花錢方式恰當嗎？這些經費到底從哪裡來？」「到底董事長生日為什麼學生要幫忙慶祝？」

青民協回顧，早在 7 年前，教育部國教署就已經承諾發函給治平高中要求說明。桃園市教育局中教科時任科長林光偉也承諾，會調查學校有沒有刻意停課，作為私人接待之用，並將「要求所有公私立高中，嚴禁類似行為影響學生受教權」，但治平高中校方威權式的造神行動並未停止。

青民協呼籲，教育部國教署應該與桃園市教育局立刻透過入校訪視、訪談學生，調查治平高中這 7 年來的誇張造神行徑。另外，桃園市教育局更應該積極盤點市內所有公私立學校的情況，別讓學生持續活在宛如戒嚴威權宣傳的學習環境中。

對此，治平高中校長徐享鵬今天上午表示，教師節當天剛好是董事長吳慶堂生日，讓學生製造布條，感謝老董每年發放獎學金、免費營養午餐照顧弱勢低收學生，單純感謝，絕非造神行動。

徐享鵬表示，校方單純是趁教師節、老董事長生日表達感謝之意，「怎會是造神行動」，校方也無此用意，台灣青年民主協會太過偏頗，一直在找校方治校管理規定出錯，包括服裝儀容、管理及輔導辦法，不容有任何出錯，不知該協會是何用意。