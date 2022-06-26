少子化衝擊 教團估118年虎年效應恐釀40所私立大專退場

少子化加上虎年效應，教育部預估115學年度高中生人數將下探首波谷底，若家長及考生仍優先就讀公校，全國私校工會預估，五年內至少三分之一私中退場，約有1760名私中老師將失業；而當這批學生三年後升大學，也將導致另波海嘯，若以目前生師比21.88計算，八年間將有超過6000名教師失業，約40所私立大專退場。

教育部近日公布111至126學年度各教育階段學生數預測報告，受少子女化影響，國小生平均年減兩萬人最多，118學年恐跌破百萬。而在高中、大學階段，高中預計115學年減至55.2萬人，到126學年僅剩46.3萬人。

高教階段因入學管道多元、推廣回流教育，非應屆入學、境外的大一學生數也增加，111學年起大一學生數將超越高中學生生源，但受少子女化影響，114學年起大一學生數將跌破20萬人，126學年大一新生預測為17.7萬人，未來16學年，大一生平均年減2900人。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，目前公立高中生人數約36.8萬人，若家長及考生仍優先就讀公校，則115年度時，211所私中將只能招到18.4萬人，比110年度的22萬人減少3.6萬人，估算115年度私中將比目前減少約800班，五年內至少三分之一私中退場，約有1760名私中老師將失業。

少子化虎年效應將遞延三年在118年度衝撃大專校院，尤榮輝表示，若市場仍先公後私，則118年度私立大專學生僅剩59.5萬人，比110年度的73.2萬人減少13.7萬人，若以目前生師比計算，八年間將有超過6000名教師失業，約40所私立大專退場。