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兼顧防疫 嘉義市暑期育樂營推線上與實體課程

中央社／ 嘉義市26日電

暑假即將開始，嘉義市政府教育處今天表示，國中小學暑期育樂營活動不中斷，在遵循最新防疫指引下，因應不同活動種類與性質，同時推出線上與實體課程，兼顧防疫與學習。

教育處長林立生今天告訴中央社記者，市府主辦的年度暑期盛事「科學168教育博覽會」系列活動已陸續登場，7月21日至25日在港坪運動公園展開為期5天的科學活動，以園區的概念規劃，同時開放室內與戶外科學課程，讓孩童學習不中斷。

林立生表示，嘉義市各中小學除了辦理校內的科學營隊外，更以「小班教學、戶外為主」方式，規劃運動休閒、藝術、魔術、創客等多元育樂營活動，皆在辦理前掌握學生名單，授課師資均已完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，每日量測體溫及環境消毒等防疫工作，因此暫時不會停辦。

另外，也推出國際英語學院暑期線上課程；學童家長若對於學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者可以向主辦學校辦理退費事宜。

林立生指出，國內COVID-19疫情持續，市府也將隨時留意疫情狀況，依防疫政策進行滾動式修正。

疫情 嘉義 小學

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