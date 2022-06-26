台南大廟興學志工踏溯台江古道 打造文化學習步道

台南社大台江分校迎接台江建庄2百年，邀集志工、老師試走文化路徑，首站以十三佃鄭家古茨為起點，沿著舊水路踏溯，比對早期拓墾的古道與歷史現場。今展開路徑整理，希望成為國中小探索台江的文化學習步道。

台江分校執行長吳茂成表示，為迎接2023台江建庄200年，民俗文化班師生這學期展開台江上學路、拓墾古道、內海舊港道探索課程，同時結合十三佃鄭家老茨社區博物館典藏文物，完成台江建庄2百年拓墾文化路徑圖。

這次邀集台江流域學校老師及十三佃、總頭寮、海尾等大廟興學聯庄志工試走這條文化路徑，沿著海尾寮排水線，踏查曾文溪在同治年間改道的舊水路，在十三佃文化志工鄭忠勝帶領下，找到「溪堀」、「塚仔堀」、「黑龍堀」等先民拓墾歷史場域；台江民俗文化班師生也比對台灣堡圖，發現頂安街、怡安路、安中路及長溪路都是一百多年前拓墾的古道。

今天起將整理踏查發現的拓墾歷史場域及古道，進行台灣堡圖的套疊，完成修正後的台江建庄200年文化路徑圖，將送給在地學校做為台江地方學參考教材，協助老師帶領同學進行台江流域專題探索實作。

大廟興學志工謝美玲說，這是一趟深入台江家鄉的志工培力小旅行，吳茂成以台灣堡圖向大家講解，帶領大家比對拓墾古道，找出位置，深具意義。也是幼兒園長的劉智燕說，此行很有收穫，將帶領小朋友一起來學習，認識家鄉。