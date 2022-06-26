高市培訓900校園防毒守門員 校園拍KUSO影片揭毒品偽裝

毒品偽裝樣貌不斷更新，高雄市教育局今年已結訓900名校園防毒守門員，入班指導師生揭穿毒品偽裝樣貌，並與山頂國小、中華藝校拍攝創意反毒影片，內容幽默KUSO，透過防毒守門員將影片宣導各校，以提升校園師生對毒品辨識與敏感度。

反毒影片以某高中驚爆吸毒疑雲開始，到校園發現似有學生手持不明粉沫，並且有口吐白沫，讓好奇的記者展開一連串的追查。雖然最後真相大白，原來是曼陀珠與可樂的試驗，內容KUSO幽默，表演者主要傳達的是毒品偽裝樣貌不斷更新，希望提升校園師生反毒與防毒意識，尤其對毒品辨識與敏感度。

教育局表示，鑑於新興毒品不斷推陳出新，吸引年輕學子好奇誤用，尤其更利用在暑期間，戕害青少年身心健康，教育局與中華藝術學校、山頂國小合作，利用新聞報導模式，擬真拍攝校園學生藥物濫用常見的發生樣態，包括聚眾討論、暗處交易、吸食毒品反應等創，影片中藉此引起社會關注，新聞媒體湧入追查真相。

影片中也擬真新聞報導，利用新聞跑馬燈的小細節，宣導各項反毒、拒毒理念與方法。讓學子在輕鬆觀看影片，達到反毒宣教效果，並規畫納入校園入班宣導影片，希望透過創意影片，提升校園師生對新興毒品的敏感度及查察技巧，強化反毒意識。