文面國寶林智妹耆老辭世 文化部代表頒贈總統褒揚令

文面國寶林智妹耆老於6月18日辭世，享壽101歲，今日於花蓮卓溪賽德克族Tawsay（陶塞）部落自宅舉行追思禮拜。文化部政務次長蕭宗煌出席，並代表頒贈總統褒揚令，由長女林朝花代表受贈;原民會副主委林碧霞 Afas．Falah副主委也親自前往頒發一等原住民族專業獎章。

lpay Wilang林智妹耆老生於1922年4月1日，於2016年1月由花蓮縣政府登錄為民俗類無形文化資產文面保存者，為目前全國僅存的文面登錄保存者，終身奉獻文面傳統的傳承與推廣。

文化部表示，文化部長李永得因出訪返國隔離中，雖無法親自出席今日追思會，仍特別緬懷林智妹耆老以其勇於面對各種挑戰的性格，以及深遠且富有意義的生活實踐，讓台灣原住民族文面傳統得以保存。

自2019年起，原民會對林智妹Ipay Wilang耆老加強生活照顧，以期傳統文面知識可以得到完善的保存與傳承，林耆老即為原民會照護對象，並補助其長期照護自負額、醫療、日常照顧用品、其他需求設施添購等費用及每年2次致贈慰問金。去年，原民會主委夷將Icyang也陪同蔡英文總統拜訪。

對於林智妹Ipay Wilang耆老辭世，原民會表示，其以百年生命走過歷史的周折，活出台灣原住民最深刻的文化，並帶著屬於榮耀記憶的美麗額文，通過彩虹橋與祖靈相會，原民會深感不捨與追悼，並由衷感謝及欽佩其一生致力復振、維護及傳承文面印記，使「永不消失的榮耀」原住民族傳統文面於無形文化資產得以永續流傳，實為楷模，為肯定卓越貢獻，原民會特追頒「一等原住民族專業獎章」。