快訊

烏媒：俄軍洗劫烏克蘭最大太陽能發電廠 偷光太陽能板

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭某國中師遭爆性騷學生 噁喊「住在你心裡」

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委范雲今與人本教育基金會舉行記者會。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲今與人本教育基金會舉行記者會。圖／范雲辦公室提供

民進黨立委范雲今與人本教育基金會舉行記者會踢爆，宜蘭某國中一名教師自2019年起對多名學生性暗示及性騷擾，說「眼睛很大、很漂亮」、「我很喜歡」、「(我)住在你心裡」等語，但該師卻僅面臨停聘六個月或記大過處分。范雲表示，目前校園性別事件難以淘汰不適任教師，必須修法改變。

人本教育基金會提出事證，指該教師對多名學生進行情感試探、性暗示及性騷擾，包括和某學生單獨吃晚餐、載送補習、外出遊玩、每日通電話、步行牽手；情人節當天雖然遭學生明確拒絕，仍把巧克力放到學生鉛筆盒裡；對學生說「眼睛很大、很漂亮」、「我很喜歡」、「(我)住在你心裡」等語。

人本教育基金會表示，該校性平會調查確認一案違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」、一案性騷擾成立，但全案在調查及審議階段，遭遇同校老師干預調查、議員及前官員護航關切、教評會委員未迴避等狀況；加上現行制度對於「發展有違專業倫理之關係」的解聘門檻未有具體指引或準則，使得該師雖有長期多案嚴重違背倫理行為，仍僅面臨終局停聘六個月或記過，很快就可以回到校園繼續任教，恐仍會發生類似情事傷害學生。

范雲分析，目前校園性別事件難以淘汰不適任教師的法制面最大問題，出在教評會只有加害人沒有被害人的制度設計。性別事件在性平會調查時，申請人及行為人是兩造當事人，若對性平會決議不服，都可以提出申復。但進到教評會審議行為人是否解聘、不續聘、停聘時，當事人只剩教師本人，只有教師可以提出教評會委員迴避申請、對教評會決議不服提出救濟，也就是說，明明是因性別事件要審議對教師的處分時，被害人卻在評審委員會中被噤聲，不能有意見，也完全缺乏救濟地位。

范雲也提出後續修法三大重點，第一，教師與學生「發展有違專業倫理之關係」其終身不得聘任、一至四年不得聘任、終局停聘等必要性，教育部需有指引或準則，並提出教師倫理界線說明廣加宣傳。第二，單一教師複數案件，應建立機制在性平會及教評會通盤調查及審議。第三，教育部應整體研議評估，因校園性別事件召開之教評會審議應納入學生主體，還給學生當事人地位以及救濟權利。

范雲 倫理 性騷擾

延伸閱讀

影／家庭暴力黑數多 婦援會籲發揮「友善路人甲」精神

德僑界爆性騷擾案 朝野女立委：駐外單位應全力協助

高苑科大違法招境外生 教團再踢爆這校也找同一仲介

台灣立委與多國議員交流 憂大陸干擾主辦單位要求保密

相關新聞

宜蘭某國中師遭爆性騷學生 噁喊「住在你心裡」

民進黨立委范雲今與人本教育基金會舉行記者會踢爆，宜蘭某國中一名教師自2019年起對多名學生性暗示及性騷擾，說「眼睛很大、...

教團再轟教育部「低級扯謊」 提4大項要求正視新課綱困境

聯合報連續兩日專題報導「新課綱三年困境」，教育部前回應，已提出六大機制精進。但全中教今天（22日）再痛批，教育部恬不知恥...

幫學生開眼界深思考 北市眾師分享推動讀報成果

北市誠正國中、好讀周報於23日主辦的「台北市好讀周報成果發表會」，邀請北市忠孝國中江長山、南港高中國中部唐甯、蘭雅國中洪...

學精油、潛水 新北51校合辦多元學習

為培養校園內師生多元學習，接觸不同領域拓展視野，教育部因此辦理國中小奪元學習活動，新北上學年度共51校參與，師生透過學製...

台南女中校長遴選永仁高中校長出線 洪慶在：承擔的開始

台南女中現任校長鄭文儀將於8月1日調任高雄女中，南女校長出缺經教育部辦理校長遴選，由台南市永仁高中校長洪慶在出線，洪慶在...

杜絕消極教師 日韓推強制輪調促進競爭 台灣適合嗎？

108課綱上路至今3年，師資問題依舊是最大挑戰。本報民調顯示有高達39.2%國中、32.9%高中反映部分教師態度消極，不想改變、得過且過的心態成了改革推動的一大阻礙。此外，偏鄉師資不足也是長期沉痾，新課綱下教育資源失衡、城鄉差距問題愈趨嚴重。 台灣中小學教師現行為聘任制，一般而言通過教師甄試獲得任用後，除非個人因素申請調動，否則很有可能一待就是好幾十年，甚至直到退休都在同一所學校服務，缺乏流動性與競爭，讓教育現場猶如一灘死水，長期下來教師素質難以維持及提升，偏鄉也很難爭取到優秀師資。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。