幫學生開眼界深思考 北市眾師分享推動讀報成果

北市誠正國中、好讀周報於23日主辦的「台北市好讀周報成果發表會」，邀請北市忠孝國中江長山、南港高中國中部唐甯、蘭雅國中洪莠茹三位老師線上分享讀報教學實例，三位老師都提到，看到學生的進步、喜歡閱讀，主動要求老師帶讀報，再辛苦都值得。

台北市教育局中等教育科課程督學陳淑君指出，110學年度有33校、204班申請讀報，也就是約三分之一的北市國中生參與讀報，這要歸功於老師們願意利用時間推動讀報，近兩年因疫情開始線上教學，更凸顯培養「學生自主閱讀的能力」的重要性。

江長山表示，讀報是培養學生擷取資訊、媒體識讀的能力，「好讀」篩選適合閱讀的新聞，老師只需引導討論、將閱讀融入生活，推動讀報三年來，他以國文專業融合表演藝術，帶領同學從入門的討論、分享，深入到廣播、創作等方式讀報。

他強調，「雖然不推讀報不會怎麼樣，但做了就會發現不一樣」，尤其是看到學生在思考、創作、口語表達等各面向的成長，更堅定推動讀報的信心。

唐甯提到，她第一年推讀報時是未申請讀報的國文科老師、班導，那時得四處收集報紙，再讓學生交換閱讀，再搭配小日記、書寫摘要、議題探討等方式推動。「議題討論讓孩子變得不一樣」，她說，「讀報，讓孩子的眼界、思考廣度變得不一樣，重點是他們能樂在其中」。

成為閱推老師後，加上一起申請讀報的7年級班導都非國文科老師，於是她推出「讀報宅急便」，建立「議題討論、心智圖繪製、速速快讀、書寫摘要」等模組，針對新聞調整讀報模組，也方便不同專長的老師可以複製執行。

洪莠茹說，剛開始是為工作而推，後來有學生開始問，「下學期可不可以繼續讀報？」，這給了她大助力，「喜歡就會有動力，每塊版面都可以拿來讀報」，於是她將新聞分類，推薦給適合的專任老師當延伸教材使用。她也會與外師備課，補充不同觀點，擴增學生的視野。