已故國策顧問黃先柱遺物 今捐贈國史館典藏

前國策顧問黃先柱今年4月23日於台南七股老家病故，立委郭國文擔任其遺囑執行人，今將黃先柱所遺留的物件共22項，送交國史館館藏，國史館館長陳儀深親自到場盤點及受贈。

捐贈儀式中，陳儀深逐一盤點受贈物；包含民進黨黨證、追思紀念冊、追思光碟及獎狀一箱(共17份)，共計有22項，郭國文表示，黃仙柱待人寬厚、提攜後進無數，因而也被稱為「柱仙」，柱仙過去曾參與黨外雜誌發行，也歷經過美麗島事件、野百合學運等多項黨外運動，深化台灣的民主。

陳儀深表示，總統蔡英文為感念黃先柱一生為國家社會民主化貢獻，特頒發褒揚令，國史館也在收到褒揚令後依據褒揚條例徵集黃先柱先生紀念物，作為生平事蹟史料。