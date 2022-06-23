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已故國策顧問黃先柱遺物 今捐贈國史館典藏

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
前國策顧問黃先柱日前病故，立委郭國文（左）今天將黃先柱所遺留的物件共22項，送交國史館館藏，國史館館長陳儀深親自到場盤點及受贈。圖／郭國文服務處提供
前國策顧問黃先柱日前病故，立委郭國文（左）今天將黃先柱所遺留的物件共22項，送交國史館館藏，國史館館長陳儀深親自到場盤點及受贈。圖／郭國文服務處提供

前國策顧問黃先柱今年4月23日於台南七股老家病故，立委郭國文擔任其遺囑執行人，今將黃先柱所遺留的物件共22項，送交國史館館藏，國史館館長陳儀深親自到場盤點及受贈。

捐贈儀式中，陳儀深逐一盤點受贈物；包含民進黨黨證、追思紀念冊、追思光碟及獎狀一箱(共17份)，共計有22項，郭國文表示，黃仙柱待人寬厚、提攜後進無數，因而也被稱為「柱仙」，柱仙過去曾參與黨外雜誌發行，也歷經過美麗島事件、野百合學運等多項黨外運動，深化台灣的民主。

陳儀深表示，總統蔡英文為感念黃先柱一生為國家社會民主化貢獻，特頒發褒揚令，國史館也在收到褒揚令後依據褒揚條例徵集黃先柱先生紀念物，作為生平事蹟史料。

陳儀深提到，早期史料保存不易，感謝郭國文不辭辛勞協助家屬將捐贈物運送且拍照、整理出清單，國史館會慎重處理，有效發揮功能與價值。

前國策顧問黃先柱日前病故，立委郭國文（右）今天將黃先柱所遺留的物件共22項，送交國史館館藏，國史館館長陳儀深（左）親自到場盤點及受贈。圖／郭國文服務處提供
前國策顧問黃先柱日前病故，立委郭國文（右）今天將黃先柱所遺留的物件共22項，送交國史館館藏，國史館館長陳儀深（左）親自到場盤點及受贈。圖／郭國文服務處提供

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