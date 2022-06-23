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新北辦新住民語文數位公開課 盼提升逾百位種子師資

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局日前舉辦新住民語文公開課，透過數位觀議課系統，讓逾百位種子教師線上觀議課，有助精進教學。圖／新北教育局提供
新北教育局日前舉辦新住民語文公開課，透過數位觀議課系統，讓逾百位種子教師線上觀議課，有助精進教學。圖／新北教育局提供

新北教育局日前舉辦新住民語文公開課，包含越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓與柬埔寨等七國語文，並透過數位觀議課系統，讓逾百位種子教師線上觀議課，有助教師精進教學。教育局長張明文指出，新北新住民語文共備社群，實體及線上雙管齊下，盼能提升新住民語文師資。

新北市新住民語文輔導團總召集人、秀朗國小校長曾秀珠說，新北市自2018年起，創立新住民語文教學支援人員共備社群，分為7組共學。因應疫情，導入數位教學方式。比如今年辦理培訓資格班與回流班時，加入線上互動教學等。

而數位觀議課系統，整合傳統及智慧教室，並以文字、圖片或影像等數位化方式紀錄公開課歷程。此外，即時線上觀議課、評論教學及提供建議，有助新住民語文教學支援人員妥善運用教材教具、掌握學生學習情形。另以影音回放的方式，累積更豐富的新住民語課堂教學實例。

雙城國小越南語教師王明珠說，能與百位教學支援人員一起學習，在輔導團師長的鼓勵下，她的教學信心持續增進。秀朗國小教師李小芳則表示，自己在培訓課程中學會操作數位觀議課系統，可在線上觀摩其他支援人員教學、瀏覽教學回饋意見或直接回饋意見給授課老師，對他印尼語教學工作獲益良多。

新北教育局日前舉辦新住民語文公開課，線上實體課程雙管齊下。圖／新北教育局提供
新北教育局日前舉辦新住民語文公開課，線上實體課程雙管齊下。圖／新北教育局提供

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