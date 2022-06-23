考生質疑新北國中教甄答案「怪怪的」 竟釣出作者親回

正式老師職缺一位難求，分數些微差距皆影響能不能進到複試。有新北國中教甄考生針對國文考科第38、39題申請疑義，然而命題老師仍舊維持原答案。因此考生轉向翰林出版社詢問後，竟獲作者黃海回應指，對命題教授解讀產生不同觀點始料未及。新北教育局表示，將維持原答案，但未來會納入考試出題參考。

新北今年國中教甄僅開124位名額，有2979人報名，雖有563人缺考，但競爭仍舊激烈，分數些微差距皆影響能不能進到複試。而今年國文考科中第38、39題，以「深藍的憂鬱」一文作為組題，不少考生認為命題教授解讀有誤，因而申請疑義，但最終命題教授仍維持原答案不變。

考生轉向翰林出版社詢問後，編輯詢問創作者黃海。黃海表示，第38題依照出題委員的看法，小說在探索人與科技的對立矛盾，會變得薄弱很多，也脫出原先要傳達的焦點是「製作出有情感和意識的電腦。」此外，故事中「我是偶然具備情緒的人工智慧」並沒有出現在文中，出於評委的創意想像移入，產生不同的故事觀點，始料未及。

另外，黃海也回應第39題，認為選項應設計成複選題較理想。