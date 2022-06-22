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屏縣5名國中小校長退休 儲備校長還有13人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府公布111學年度國民中小學校長遴選作業，111學年度核定退休國中小校長5人，此波遴選作業結束後，儲備校長，國小還有12人、國中還有1名。圖為屏東縣國小校園環境。記者劉星君／攝影
屏東縣府公布111學年度國民中小學校長遴選作業，111學年度核定退休國中小校長5人，此波遴選作業結束後，儲備校長，國小還有12人、國中還有1名。圖為屏東縣國小校園環境。記者劉星君／攝影

屏東縣府公布111學年度國民中小學校長遴選作業，教育處指出，111學年度核定退休國中小校長5人，此波遴選作業結束後，儲備校長，國小還有12人、國中還有1名。屏縣儲備國小校長4年、國中校長2年未辦理遴選，是否恢辦理，教育處表示仍在評估中。

屏東縣府教育處指出，111學年度核定退休國中小校長分別，鹽埔國中林燕煌、賽嘉國小曾有欽，東港國小洪志慶，東寧國小黎毓輝與新埤國小吳耀明，共5名，林燕煌為屆齡，其他都是自請退休。教育處評估，未來兩年內屆齡退休估計國中2名、國小2名。

教育處指出，此次校長遴選後，國中還有1名儲備校長、國小尚有12位儲備校長。屏縣國小儲備校長徵選，已經4年未舉辦，國中儲備校長有2年未舉辦。107學年度儲備校長去年一度停辦國中小主任甄選，今年恢復辦理後，國中主任錄取9人、國小主任錄取26人（含原住民籍1人）。

後續是否辦理校長甄選，教育處說，依校長儲備量、現職校長年齢、離退及任期屆滿情形，評估辦理，國中小辦理主任甄選與否也併入評估。

屏縣111學年度國中小學校長遴選結果：國中校長：連任者九如國中謝惠如、高泰國中孫訢益、瑪家國中印永生，共計3名；調任者泰武國中林俊傑遴選至明正國中、明正國中陳寶郎遴選至鹽埔國中，共計2名；儲備校長謝旻蒼獲遴選至泰武國中，共計1名。 

國小校長遴選結果：連任者建國國小施世治、玉田國小王照仁、潮東國小李福明、東興國小陳坤旺、東光國小李雅容、春日國小梁吉成、僑勇國小黃順利，共7名。

調任者唐榮國小高珠鈴遴選至新圍國小、武潭國小潘正憲遴選至賽嘉國小、草埔國小郭鴻明遴選至古華國小、忠孝國小林春如遴選至唐榮國小、九如國小白博仁遴選至歸來國小、新圍國小黃玉麟遴選至忠孝國小、新庄國小謝榮茂遴選至新興國小、新興國小李文益遴選至新埤國小、光華國小黃錦雄遴選至新庄國小、南州國小涂建平遴選至竹林國小、大潭國小鄭志隆遴選至武潭國小、海濱國小趙錫清遴選至大潭國小、全德國小黃建榮遴選至德協國小、琉球國小張簡振豐遴選至全德國小、歸來國小王錦裕遴選至九如國小、德協國小劉富連遴選至東寧國小、塔樓國小黃志賢遴選至四維國小、高樹國小艾旭毅遴選至塔樓國小、四維國小余美瑩遴選至光華國小、竹林國小簡麗玉遴選至東港國小、古華國小林季福遴選至南州國小，共計21名。   

儲備校長獲遴選者：洪永恕遴選至琉球國小、劉富陞遴選至枋寮國小、陳誼璟遴選至高樹國小、王承光遴選至海濱國小、林志仙遴選至草埔國小，共計5名。

校長遴選 屏東縣 東港

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