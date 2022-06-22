快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

確診生分科測驗應試機制周五公告 中重症另研議方案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠表示，計畫上周已獲指揮中心核定，預計本周五對外正式說明。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠表示，計畫上周已獲指揮中心核定，預計本周五對外正式說明。記者許維寧／攝影

分科測驗將於7月11、12日登場，教育部日前擬開放確診輕症、無症狀考生應試，預計每縣市將設置「確診生考場」與一般考生區隔分類。教育部長潘文忠今天表示，計畫上周已獲指揮中心核定，預計本周五對外正式說明，中重症考生將和招聯會研議協助入學方式，但恐無法到高競爭科系。

分科測驗為今年升大學最後一個入學管道，考試完畢後將進行登記分發，大考中心維護考生應試權益，日前正規畫讓確診無症狀、輕症考生，經醫師診斷後開放應考。

教育部長潘文忠今舉行部務會報前接受媒體聯訪時表示，大考中心日前已提出確診輕症考生應試方案，學生擬安置於獨立考場，並可搭乘防疫計程車或由家人接送前往應試，該計畫上周已獲得指揮中心核定，預計本周五將正式對外和考生說明。

潘文忠也指出，預計確診考生需持醫師證明才得應試，若考生為中重症確診案例，評估身心上應該也不能應考，教育部將和招聯會研議相關協助入學方式，「但就比較沒辦法到高競爭科系。」

潘文忠說，分科測驗以成績為單一分發入學依據，分發的科系中如醫學系、牙醫系、中醫系等系名額受控管均無法外加。分科測驗不再有補考機制，但會盡最大努力讓學生都能應試。

潘文忠 教育部 分科測驗

延伸閱讀

世新等3私大下學期擬漲學雜費 教長：最快7月核定

潘文忠：私校退場核心是學生 很痛但一定要面對

管中閔任文大董事遭疑政治 教長：教育角度無直接介入

學生打過疫苗才能返校上課？ 潘文忠：不會硬性規定

相關新聞

大學國際化面臨3大障礙 學者建議先提升全英課程比例

台灣國際文教創新交流協會今天針對台灣近20年來大學國際化發展提出調查與建議，協會發現，高等教育於國際化發展上多面臨校內單...

確診生分科測驗應試機制周五公告 中重症另研議方案

分科測驗將於7月11、12日登場，教育部日前擬開放確診輕症、無症狀考生應試，預計每縣市將設置「確診生考場」與一般考生區隔...

工研院與17大學機械所合作 盼造低碳排產業、解人才荒

因應全球產業發展淨零碳排趨勢及機械產業轉型升級挑戰，工研院宣布與國內17所大專院，包含台大、清大、成大、虎尾科大等校進行...

醫科招星／建中、雄中第一名都搶台大醫 教授質疑符合繁星精神？

繁星醫科面試在5月、6月撞期個人申請面試，學生是在不知繁星是否錄取的狀況下，拚個申二階，兩者又差不多時間放榜，繁星一旦錄取，就要放棄個申上的學校。既然制度有缺陷，為何不調整，高中老師認為是大學端要搶學生。譬如高醫繁星錄取的學生，即使申請上更好的醫學系，也被迫要去念，但透過申請，排名後面的私醫，會成為高分群學生的備胎；有醫學系教授質疑，讓建中第一名，雄中第一名，跟左營高中第一名，一起競爭台大醫學系，是否符合繁星精神。

台灣貧窮率被低估！弱勢兒少升學意願低 籲投入認養

基督教芥菜種會調查指出，今年弱勢兒少認養計畫所服務的高三應屆畢業生，僅76%有升學意願，對應教育部5月份公布109學年應...

Google台灣第一人簡立峰：教改沒有壞處，錯的是孩子什麼都學

108課綱期待培養出具備自主學習能力的未來人才，台灣產業界也抱有期待。聯合報專訪Google台灣前董事總經理簡立峰，簡立峰表示，108課綱方向正確，可培養懂得設計題目、提問的學生，但提醒家長不能要求孩子樣樣都精通，「教改提供給孩子的內容沒有壞處，有錯的是要孩子什麼都學」，未來要成為專才而非庸才。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。