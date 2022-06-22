確診生分科測驗應試機制周五公告 中重症另研議方案

分科測驗將於7月11、12日登場，教育部日前擬開放確診輕症、無症狀考生應試，預計每縣市將設置「確診生考場」與一般考生區隔分類。教育部長潘文忠今天表示，計畫上周已獲指揮中心核定，預計本周五對外正式說明，中重症考生將和招聯會研議協助入學方式，但恐無法到高競爭科系。

分科測驗為今年升大學最後一個入學管道，考試完畢後將進行登記分發，大考中心維護考生應試權益，日前正規畫讓確診無症狀、輕症考生，經醫師診斷後開放應考。

教育部長潘文忠今舉行部務會報前接受媒體聯訪時表示，大考中心日前已提出確診輕症考生應試方案，學生擬安置於獨立考場，並可搭乘防疫計程車或由家人接送前往應試，該計畫上周已獲得指揮中心核定，預計本周五將正式對外和考生說明。

潘文忠也指出，預計確診考生需持醫師證明才得應試，若考生為中重症確診案例，評估身心上應該也不能應考，教育部將和招聯會研議相關協助入學方式，「但就比較沒辦法到高競爭科系。」

潘文忠說，分科測驗以成績為單一分發入學依據，分發的科系中如醫學系、牙醫系、中醫系等系名額受控管均無法外加。分科測驗不再有補考機制，但會盡最大努力讓學生都能應試。