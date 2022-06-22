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台灣貧窮率被低估！弱勢兒少升學意願低 籲投入認養

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
基督教芥菜種會今召開記者會，呼籲社會大眾投入認養行列，幫助弱勢兒少脫離貧窮循環。記者葉冠妤／攝影
基督教芥菜種會今召開記者會，呼籲社會大眾投入認養行列，幫助弱勢兒少脫離貧窮循環。記者葉冠妤／攝影

基督教芥菜種會調查指出，今年弱勢兒少認養計畫所服務的高三應屆畢業生，僅76%有升學意願，對應教育部5月份公布109學年應屆畢業生有86%繼續升學，凸顯提升弱勢兒少教育機會的重要性。

但據芥菜總會統計，近兩年停止認養的認養人，有46%是受到疫情、烏俄戰爭及全球通膨造成經濟壓力而無法繼續認養，讓芥菜種會服務面臨挑戰，呼籲大眾一起投入認養行列，用愛接力，助弱勢兒少脫離貧窮循環。

據芥菜種會兒童認養社會影響力報告，調查2011到2020年近10年新開案的認養童家庭中，單親及隔代教養平均近7成，近2年則維持在6成5，近7成家庭每月收入不到2萬5000元，而受助家庭中，有許多是政府照顧不到的社福邊緣戶，孩子高中職畢業即面臨升學與否的現實選擇，或承擔家中經濟壓力而中斷升學，或選擇服志願役當兵。

芥菜種會認養部主任游婷婷表示，芥菜種會在全台設置了737個社區共好點，建立可近性、即時性的家庭服務網絡，目前認養童人數4918名，其中原住民占近4成、單親家庭5成、隔代教養也1成4，而有68％的家庭薪資收入不足一個人的基本工資，51%家庭沒有中低或低收入戶補助，顯示台灣社會的貧窮率被低估。

芥菜種會的長期認養人符小姐今分享，她國中時期很叛逆，曾得到老師的支持與鼓勵，因此知道一個人有沒有得到無條件支持很重要，7年前她自行上網搜尋認養資訊，找到了芥菜種會，並承諾會投入認養至少10年。符小姐說，擔任認養人初期，她歷經創業失敗的低潮，某天收到認養童的感謝信，滿滿的正能量，意外撫慰、鼓勵了她，每次收到信，看著他的字跡慢慢變化，也讓她感受到生命的成長。

今天記者會上，芥菜種會帶給符小姐一個小驚喜，她所認養的孩童如今已經長大，特地錄製了一段影片給她，讓符小姐當場眼匡泛淚。符小姐說，今年因為疫情關係，有很多家庭更需要幫助，因此她決定再多認養一個小朋友。

基督教芥菜種會執行長李肇家說，在芥菜種會服務屆滿70周年的此時，提出「有故事，做新事」的服務方針，並以培育、成長、分享、傳承為使命，將愛傳遞到有需要的角落。

認養 升學 疫情

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