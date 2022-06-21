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宜蘭營養午餐3.0計畫 攜手民間推食育教育
宜蘭縣政府與財團法人灃食公益飲食文化教育基金會攜手推動「營養5餐教育計畫」，今天縣長林姿妙、基金會執行長童儀展簽署合作意向書。
縣府宣布推動營養午餐3.0計畫，以蘇澳鎮育英國小擔任示範學校，邀請名廚入校輔導廚工烹煮技巧，融入食育教材，讓飲食教育與校內課程接軌，培養正確的飲食觀念。
縣府2019年9月開始實施國中小學童免費營養午餐，這次「營養午餐3.0計畫」以食安五環政策為基礎，聚焦優化午餐供應制度、加強培訓午餐相關人員、提高午餐經費、營養午餐數位化管理、強化營養午餐三級品管，以及推動食育教育共6大主軸，要讓營養午餐制度、配套措施更完善。
其中，縣府重視食育教育，特別與灃食公益飲食文化教育基金會一同推動「營養5餐教育計畫」，由育英國小擔任計畫示範學校，藉由多元產學合作，安排專業廚師到校指導、培訓廚工，也為孩子打造餐桌禮儀等豐富的食育課程。
宜蘭縣100所學校，有60校自設廚房，供應其師生營養午餐。教育處長王泓翔說明，為減少團膳業者中央廚房的供應量、縮短運送距離，蘇澳國小、五結國中、凱旋國小將擴充成集中式廚房，新學期前完工，由團膳業者廚工到校烹煮，就近供餐鄰近共8校，縮短廚房到餐桌的距離，以提升餐點保溫與品質等食安。
教育處表示，營養午餐經費每一餐從42元增加至45元，能讓業者在合宜的利潤範圍，加強食材與午餐品質。另外，有別於過去採人工手寫、驗收食材溯源，營養午餐數位化管理可減輕行政負擔、提升把關效率，且宜蘭是全國第一個將線上驗收方式普及至全縣100所學校的縣市。
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