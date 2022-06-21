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桃園鬆綁校園活動 暑期營隊、畢旅可恢復舉辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市公布暑期防疫指引，營隊畢旅可全面恢復舉辦。圖／市府提供
桃園市公布暑期防疫指引，營隊畢旅可全面恢復舉辦。圖／市府提供

因應暑假即將到來，桃園市府公布暑期防疫指引，教育局長林明裕今天在防疫會議宣布，校園暑期輔導、暑期育樂營、社團、體育和音樂團隊訓練、校外教學等，可在落實防疫措施下辦理。

林明裕說，因應校園疫情逐漸紓緩，全國性比賽也都即將開展，所以教育局公布暑期活動防疫指引，7月1日起開始實施，包括各校暑期輔導、暑期育樂營、社團、校隊、球隊、體育團隊訓練等活動，可在落實防疫措施下辦理，但要體溫量測、手部消毒、配戴口罩、勤洗手、清潔消毒及空間通風。

此外，師生從事運動、歌唱、音樂吹奏、合奏或吹奏類樂器、舞蹈類活動時，如師生無呼吸道相關症狀、能保持室內1.5公尺及室外1公尺社交距離，且維持活動空間通風下，可不戴口罩，但活動前後仍要落實戴口罩。

口罩 教育局 體育

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