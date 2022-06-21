教育界共推「關係大人學」 助高中生正向面對感情事

高雄市教育局12年國教課程發展團隊、中正高中與教育部生涯規畫學科中心，籌組跨校綜合活動領域共備社群，今天舉辦「關係大人學~轉大人」課程示例成果發表會。18節情感教育課程系統性架構，讓老師有邏輯地教，也讓學生能有脈絡地學。

現場中正高中教師張芬蘭、莊詩芸、黃志傑、周杏樺，高雄中學教師翁鄀宜，與台南一中教師潘智惠等，分享自己發表設計的課程。張芬蘭以「愛情模樣」為主題，輔以遊戲的方式，讓學生從各式設計的遊戲中，瞭解不同性別學生與個性學生面對情感的樣態，甚至處理方式。

翁鄀宜則以「手搖飲」做為學生看待感情的不同視界，像多加冰塊的牛奶會令味道轉淡，意喻感情會受到不同環境所影響，鼓勵高中生要以正向態度、正確方式處理感情的問題。

教育局副局長陳佩汝表示，「關係大人學」課程發表，來自共備教師有感於情感關係的建立與發展，是學生身心發展過程中的重要課題，可從課程教學、學生活動、宣導推廣、教師增能等面向，扎實推動情感教育。

整體課程以活動讓學生透過體驗，開始思考人我關係中親密互動的歷程，希望學生在處理與面對親密關係時，隨著年齡增長也能有足夠的知識與能力，在成長過程中，能踏實穩健由青少年轉變為成熟的成人。