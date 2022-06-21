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中部學生連署取消實體期末考 引發網友熱議

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
聯署書「是否需要取消實體期末考」發起人之一紀同學(中)與學生代表，今早到市政府遞交陳情書。記者林佩均／攝影
聯署書「是否需要取消實體期末考」發起人之一紀同學(中)與學生代表，今早到市政府遞交陳情書。記者林佩均／攝影

中部疫情仍處在高峰，台中市府宣布高中以下採線上教學到暑假，授權各校決定是否舉行實體測驗。消息一出引發部分學生反彈，多所高中學生發起連署，今舉行記者會，向市府遞交陳情書希望取消實體考試，但現場僅有5名學生到場發聲，意外在網路引發討論。

有網友在PTT發起問卦，「高中學生因為疫情不要實體考試合理嗎？」，並且拍下記者會實體照片說，現場學生5位，媒體都比學生多，並好奇，學生可以逛百貨公司、打球、逛一中商圈，可以開記者會，但就不願回學校考試？

許多網友看完文章後，留言說：「線上沒在學對不對，實體考試要一翻兩瞪眼惹」、「線上考作弊方法一大堆，神經病才回去考」、「平常沒唸書，怕考差就直說啊」、「放假放到瘋了」、「合理啊」、「因為疫情建議所有考生直接都保送台大」。

針對學生期末考有爭議，教育局表示，除台中外，目前同樣採遠距教學的縣市包括台南、高雄、嘉義、雲林及南投，也是授權學校決定；台北、新北、桃園目前採實體授課，學生期末考採實體考試進行。

教育局說，各校學生學業成績評量採從寬認定原則，以彈性、多元方式進行；於同一年級、同一科目之所有學生，應具有一致性；若涉及升學成績計算，學校評估需要辦理實體評量考試，必須在符合防疫規定的情況下進行。

疫情 記者會

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