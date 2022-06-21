獨／改善性別友善空間 教部擬納112年獎補助申請依據

性別平等教育推動逾20年，但從校園空間乃至於師生觀念，仍有未盡之處。教育部今年打算將「改善性別友善空間」納入每四年一次的「大專校院性別平等教育書面審查」審查指標，並於112年起，正式將評鑑指標納入國立校務基金績效型補助及私校獎補助。專家認為，教育部應設立常態性補助，讓有心推動性別友善空間的學校不再因「錢」事卡關。

教育部去年曾委託台大城鄉所，調查全國大專校院校園性別友善安全空間，卻發現性別友善廁所不友善，也曾有跨性別學生申請宿舍，但學校只提供性別區隔的空間，導致必須特例處理，反讓學生覺得被標籤化。

實際上，教育部每四年舉行一次「大專校院性別平等教育書面審查」，目前書審重點佔比最多的是行政組織與運作、學習環境資源與教學，未來已研議要將「改善性別友善空間」納入審查指標；另外將針對大專校院校舍營建等計畫研訂相關誘因，鼓勵各校改善校園性別友善安全空間。

世新大學性別所教授羅燦煐提醒，教育部是大專校院主管機關，應該要用引導、鼓勵的方式，而非拿著審查指標去扣減對學校的補助。

該計畫主持人、台大城鄉所教授畢恆達也提到，校園空間「改建」需要成本，過去學校之所以不願改善，經常是以「經費不足」作為理由。而在經費之外，學校行政主管的決策意見也至關重要，但沒有罰則、沒有獎勵，推動成果不見得理想。

但若以性別友善廁所為例，教育部也坦言，目前並非法規用語，也沒有學術明確定義。而根據該份調查，目前多數學校的性別友善廁所，是直接在無障礙廁所外掛牌，畢恆達質疑，「這種能否叫友善廁所？要打上問號。」

教育部則提出內政部建築研究所委託研究報告，認為性別友善廁所應讓使用者能安心、便利、舒適地使用，因此未來的檢視重點，將著重性別友善的設計目的，而非關注性別友善廁所的形式。至於審查重點，目前尚在研議。

羅燦煐也建議，教育部站在督導的立場，必須提出實質獎勵措施，好比挹注經費在建構友善廁所、友善宿舍，讓各校申請。另外，校園是教育場域，若能建立觀念消弭對跨性別族群的不友善，其實現存硬體就能確保少數性別公平近用的機會。