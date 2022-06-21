三名大一生僅一人讀公立大學 高教工會籲公校生要過半

高教工會今天（6/21）舉行記者會，要求蔡英文政府兌現2012年提出「十年政綱」承諾，持續提升高教公共化。高教工會指出，現在的大一生中仍只有33.6%學生就讀公立大學，代表三個學生只有一人讀公立。私立大學學費是公立兩倍、資源僅半，學生更是相對弱勢，要求蔡政府實現高教公共化承諾，讓至少一半學生可進入公立大學。

日前部分教育團體召開記者會，盼公私立大學同步減招，拯救在少子化浪潮中溺水的私立學校。高教工會今天則召開記者會，組織部主任林柏儀指出，蔡英文2012年競選總統時發布政策白皮書，內容表示欲擴大高教公共化，調整公私立學校學生比，並以公校學生數過半為目標，但十年過去了承諾跳票，高教公共化目標遙遙無期。

林柏儀指出，現今大一學生中僅33.6％可讀公立大學，其他66.4%仍就讀私校，代表三個孩子中僅有一人有機會就讀公立，蔡政府的過半目標顯然淪為跳票。私校學生則承擔兩倍學費、使用打對折的教育資源，高等教育若過度私有化，只會持續增加中下階層教育成本，教育經費若再不當配置，未來十年還是無法達成公共化目標。

林柏儀也談到，高等教育雖受少子化衝擊，但根據教育部資料統計分析，2022年大一學生數為21.1萬人，10年後至2032將降為19.9萬人，減少1.2萬人。十年間除了虎年衝擊外，其餘年份生源皆在19.6萬至21.3萬之間，至2025年推估維持新生19.6萬人，之後學生數將持平發展。若公校招收新生人數不變，則十年後19.9萬名新生中仍只有37.6%可讀公立大學、不超過四成。

高教工會認為，私校團體要求公私同步減招，不是給下一代的承諾。高教工會理事長周平則指出，公立大學若減招多半從人文社會學科開始，刪減名額，甚至可能影響女性進入公校的機會，要求至少讓半數學生有機會進入公立大學。

政大勞工所教授劉梅君則談到，要求公校減招形同「削足適履」。又私立大學仍要求調高學雜費，弱勢學生負擔恐不減反增，出社會後面對低薪跟學貸，進而影響其生活品質和走入婚姻的考量，更間接導致少子化問題，問題環環相扣，政府不可不重視。