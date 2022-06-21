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影／台中2.9萬生連署取消實體考試 遞陳情書盼市府重視

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
聯署書「取消期末實體測驗」發起人之一紀同學(中)與學生代表，今早到市政府遞交陳情書。記者林佩均／攝影
聯署書「取消期末實體測驗」發起人之一紀同學(中)與學生代表，今早到市政府遞交陳情書。記者林佩均／攝影

中部疫情處於高原期，中市線上教學延至期末，台中有學生反彈需返校期末測驗，恐造成防疫破口，發起取消期末實體考試連署書，已有2.9萬份響應。今學生代表遞交陳情書給台中市教育局，盼市府統一規範，勿將學生的健康安全下放各校決定。教育局表示，因各校情況不一，教育局不會統一規定，授權學校決定。

連署「取消期末實體測驗」截至昨天中午已收到3.6萬份響應，其中有效問卷約2.9萬份，包含台中市50多所學校、學生與家長意見。

連署書發起人之一紀同學與學生代表，今早到市政府遞交陳情書，並說，市府去年7月率先發起補教、教職人員接種疫苗，好的政策無須管全國是否有人在做，他認為市府應制定相關規定，協助學生與校方溝通，勿將學生健康下放各校決定。

他再指，校方認為進行實體測驗才公平，但學生確診或居隔無法到校，只能線上方式評量，校方應顧及所有學生的公平性，而非到校學生的公平性。

中科實中徐同學說，高中生感情好，若最後一刻返校參加實體測驗，難保中間下課時間、用餐時間造成防疫破口，增加風險。

台灣高中職學生聯合會代表沈同學表示，台灣高中職學生聯合會鼓勵兒少們運用兒童權利公約第12條表達意見與被傾聽權，並呼籲市府與校方能尊重並考量學生意見再作決策。

台中一中、台中女中均表示，目前校方仍維持實體到校考試，已規畫好相關防疫作為，若確診或居家隔離無法到校者，成績依相關辦法換算。

教育局表示，高中學期成績計算與學生繁星升學等環節息息相關，大學入學採計成績方式為教育部統一規定，非地方權責。

教育局坦言，各校情形不一，教育局不會統一規定，授權學校決定，經校內會議討論，兼顧學生最有利的學習需求及防疫措施，與親師生溝通後辦理具全年級統一標準的實體期末考。

聯署書「取消期末實體測驗」發起人之一紀同學(中)與學生代表，今早到市政府遞交陳情書給教育局人員。記者林佩均／攝影
聯署書「取消期末實體測驗」發起人之一紀同學(中)與學生代表，今早到市政府遞交陳情書給教育局人員。記者林佩均／攝影
聯署書「取消期末實體測驗」發起人之一紀同學與學生代表，今早到市政府遞交陳情書。記者林佩均／攝影
聯署書「取消期末實體測驗」發起人之一紀同學與學生代表，今早到市政府遞交陳情書。記者林佩均／攝影

教育局 返校 情書

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