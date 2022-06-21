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教部六項回應新課綱困境惹眾怒 全教總提四建議籲檢討

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今天表示，檢視教育部回應仍可見其粉飾太平的心態，即使新課綱衍生問題如此之多，教育部迄今還是不願意正視教育現場產生的種種亂象，另也提出四項建議，要求教育部具體檢視相關配套。本報資料照片
全國教師工會總聯合會今天表示，檢視教育部回應仍可見其粉飾太平的心態，即使新課綱衍生問題如此之多，教育部迄今還是不願意正視教育現場產生的種種亂象，另也提出四項建議，要求教育部具體檢視相關配套。本報資料照片

本報近日專題報導「新課綱3年遭遇困境」，教育部昨晚做出六項回應，強調已在師資員額、教師增能、考招制度推動配套及精進等方面有相對因應做法。不過這些說法卻讓教師團體炸鍋，全國教師工會總聯合會今天表示，檢視教育部回應仍可見其粉飾太平的心態，即使新課綱衍生問題如此之多，教育部迄今還是不願意正視教育現場產生的種種亂象，另也提出四項建議，要求教育部具體檢視相關配套。

全教總理事長侯俊良表示，教育部除了口頭感謝全體教師對於108課綱的投入推動之外，更應該正視問題核心，將資源花在刀口上，以積極、正面及具體的作法回應教育現場的核心問題，並進行108課綱整體內容及配套的檢視與微調，才是真正的解方。

全教總表示，教育部應揚棄以鐘點費取代正式教師的「臨時工」方式，補足108課綱應有之教師員額。遺憾的是，教育部迄今仍本著撙節人力成本的立場，僅僅還給原來苛扣的1400名員額。對於不足之部分，寧可提供大量新增鐘點費補助，也不願拿來聘請正式老師。

全教總指出，此一作法會產生三大缺點，包含校內老師不得不超鐘點而過勞、學校被迫聘僱大量短期代課教師、推動學校課程發展的人力不足，越是認真執行108課綱的學校，受影響程度越深。

全教總認為，教育部應盡速修正〈高級中等學校組織設置及員額編制標準〉，將高中職學校員額提升至每班2.7人至3人，或者因應各校實際課程需求提供「合理化員額」，如此應能舒緩教育現場人力吃緊的情況。

而在教育部新聞稿中所提「自108年至111年度補助公立高級中等學校194校，共計202位編制外行政人力」，全教總指出，這個數據原是彌補「完全中學」長期以來面臨「一套人力、兩套學制」的發展窘況，過去已多次提醒國教署，該人力計算公式並無法解決完全中學面臨的窘況，教育部想要以此解決學校行政人力不足，未免與學校行政實務明顯脫節。

全教總高中職委員會主委張瓊方表示，108課綱下，學校行政公文量有增無減。以教學組為例，公文量由每年幾百件，到一千多件，去年已破2000件。除公文交辦事項外，尚未包含教學組原定業務，近年來又新增雙語政策、本土語言等，教育行政事項從來都是有增無減。

全教總也批評，教育部未能主動修正倉促上路的政策與相關配套措施。張瓊方以學習歷程檔案系統為例，設計之初並未預見到未來制度滾動修正後的龐大，以至於後續發生一連串問題，師生也在沒有前例可循、只有模糊概念的情況下，製作108課程研發與檔案。

張瓊方也說，直到新課綱第一屆的學生進入到高二的階段，教育部才委託大學進行學習歷程檔案的研究，學生直到高三才真正比較清楚了解檔案製作與大學審視的原則；技高學生更像被遺忘的一群，除了一直跟隨普高制度、缺乏技高應有之特色外，甚至到其升上高三時，技職司才委託進行研究，自然也難以提供技高學生相關研究成果，造成技高學生瞎子摸象更甚。

全教總認為，課綱內容、考招制度連動關係應全面檢討。侯俊良指出，如何將學生從考試的枷鎖中解放出來，一直是台灣教改的重點，所以108課綱講求減輕學習負擔，讓學生更多的進行自我探究，考招制度也因此而連動。

不過侯俊良也提到，檢視這三年來，學生的負擔並沒有因此減少，雖然減少傳統學科的節數，但空下來的節數又塞入更多不同的學科，升學考試難度依然充滿爭議，數A今年擊垮眾多考生，未來加考的「數乙」考試內容甚至比教改前更多，也凸顯教育部且戰且走、毫無中心思想的態度。

張瓊方強調，眾多爭議已深埋在大眾心目中，高中教育依舊為大學招生而服務，缺乏應有的獨立性。這些理想與現實的差距，也顯示課綱理想並未獲得落實，反而隨著現實面而有相當改變，呼籲教育部應重新檢視課綱內容、考招制度、各項配套措施是否有一致性的規畫，才能避免曲高和寡，讓整體改革徒勞無功。

108課綱 教育部 全教總

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