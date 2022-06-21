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學台語，真趣味！來臺師大領略台文世界之美，「台語力」大進擊

文／ 黎允之 提供

台語，或許你從小聽到大，但是你真的認識台語的精髓嗎?語言不只是溝通工具，更是思考方式、感情交流、文化延續及族群標記。從學習本土台語，從自我的生活角度出發，語言串起連結與長輩親人的情感，亦可認識台灣這片土地的美與優，也能透過台語的發音聲調，提升外語的學習力。

圖╱臺師大提供
圖╱臺師大提供

臺師大進修推廣學院推出豐富多樣的台語課程，包括：「今晚我想來點台羅拼音」、「一步一跤印：台羅閱讀入門」、「台語面面通：台語會話入門」……等課程，藉由活潑生動的教學、系統化教材，帶領入門者一步步領略台語的奧妙。開辦一年來，不僅吸引全台各地學員前來學習台語，年齡層也偏年輕化，也有許多外籍學生、新住民，和來自香港、日本的「哈台族」想學會親切迷人的台語，且因應111年學年度國高中必修本土語言，亦有不少學校老師、有進修深造需求者，想走進更深廣的台語世界，掌握這門語言的精髓。

圖╱臺師大提供
圖╱臺師大提供

「阿姨有的喔」台語母音怎麼唸？疫情流行語「戴口罩」的台語是「掛喙罨」！為什麼「海海人生」第一個「海」比較high？原來台語還有那麼多一般人不知道的「鋩角」！為了滿足各方學習台語的需求，臺師大進修推廣學院聘請超強師資，帶領學生有系統的學習台羅拼音，並且和臺師大臺灣語文學系合作辦理，使用臺灣閩南語羅馬字拼音方案，讓完全聽不懂台語的新手也可輕鬆入門。

學員可自行選擇華語、台語或英語教學，線上或實體課程，讓學習完全不受地域和語言限制。臺師大更提供晨間、上午、晚間、深夜多樣性的課程時段，讓各式族群都可以善用零碎時間來充電。針對每個學員的程度和學習目的不同，臺師大也規劃多元主題課程，包括：台羅拼音、台語會話、台羅閱讀、台語讀寫，聽說讀寫循序漸進，學員還可以透過唱台語歌，達到咬字發音及聲韻的準確度，並認識標準化後的台語文字系統。

除了豐富實用的本土語言課程，臺師大也有英語、歐語、日語、韓語、東南亞語等各式外語課程，讓學生和職場人士都能透過學習增加自己的語言工具資產，提升國際溝通力，並且享受語言帶來的社交優勢，迎向更寬廣的世界。

台語課程請參閱「本土語系」課程官網
>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=AF

其他更多課程資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網
>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/

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