新課綱實施3年遭遇3大困境 教育部六項聲明回應

本報今天專題報導「新課綱3年遭遇3大困境」，分別為配套不足、負擔過重、考招混亂，教育部今天傍晚以六項機制回應，包含持續充實師資員額、落實行政減量、持續辦理教師增能培力、充實教學設施設備、學習歷程檔案協助學生生涯探索、完備大學考招制度等，並強調將持續穩健推動各項配套措施，透過多元管道瞭解實施情形，持續精進並支持學校落實新課綱。

教育部在該篇聲明中以「感謝全國教師共同投入推動108課綱 教育部將持續穩健推動各項配套措施」為題，表示對於教育的改革與改變，將持續在師資、增能、考招制度推動配套及精進措施。另針對本報對教學現場施行的民調內容，教育部也以六點聲明，回應現已採行的相關機制。

一、持續充實師資員額

為補足學校推動108課綱所需教師人力，以協助學校適度達成專長授課所需人力，教育部已修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，自107學年度起，國中教師員額由每班2人提高至2.2人，每9班得增置1人，全校未達9班者，得另增置教師1人。偏遠地區國小及國中全校學生人數達31人以上者，其全校教師員額編制，按教師授課節數滿足學生學習節數定之。

另教育部同步於107年8月調降國立高級中等學校教師每週基本教學節數；並自109學年度起已爭取1400多位教師員額，依學校實際需求逐年核給，將於112學年度起，依「高級中等學校組織設置及員額編制標準」規定足額核給教師員額，並鼓勵各校依據實際需求積極彈性進用所需教師人力。

二、落實行政減量

配合108課綱實施實施，自108學年度起，各項行政減量措施持續進行，為配合協助學校改善人力配置，教育部自108年至111年度補助公立高級中等學校194校，共計202位編制外行政人力，全面協助學校改善工作環境，以降低教師之備課及行政負擔，使教師有更多時間進行課程設計及共同備課。

三、持續辦理教師增能培力

針對新增領域所需師資，教育部除規劃辦理第二專長學分班及增能學分班外，更透過各課程及教學推動系統，包括高中職均優質化輔助方案、學群科中心及精進教學計畫等，就素養導向課程之設計、教學及評量，持續辦理教師增能研習，提升教師專業知能。

四、充實教學設施設備

教育部自106年起，已訂定「優化實作環境」、「充實一般科目教學設備」、「充實學生自主學習空間及設施」等補助規定，據以逐年補助學校活化課室空間、優化技高實習工場環境，並充實或汰換所需一般科目及專業群科設施、設備；另善用前瞻基礎建設經費，補助國中建置生活科技教室、國中小資訊科技教室、國中小自造教育與科技中心、高中職改善校園網路設施及頻寬、更新科技領域專科教室之資訊應用環境設備等。

五、學習歷程檔案協助學生生涯探索

高級中等學校學生學習歷程檔案之建置，使學生逐步釐清生涯定向，也讓大學招生更加重視學生之課程學習與校內表現。教育部已持續透過專業輔導團隊，輔導助教師於課程教學設計中，引導學生逐步完成課堂作業，透過定期與長時間的紀錄學習歷程檔案，減輕學生在高三時整理備審資料的負擔以外，也可讓學生在每學期上傳與準備學習歷程檔案的過程中，提早探索自己生涯志趣的方向。

大學招生委員會聯合會及技專校院招生策略委員會均已建置網站，提供各界查詢大學校院招生參採高中學習歷程資料之資訊，作為高中學生適性選修課程之參考。此外，大學招生委員會聯合會已公布個人申請入學備審資料「三重二不」之審查參考原則。

包含：1、重視學生基本素養所展現的核心能力。2、重視學生在校內的學習活動。3、重視資料真實性及學生自主準備。4、不是學系所列的所有項次都要具備，大學重視多面向的參採。5、不是以量取勝，大學重視學生學習過程的反思，亦可供學生參酌。

六、完備大學考招制度

大學校系在考試分發管道中，已選擇將學測及分科測驗的考科搭配使用，故學測與分科測驗的考科以不重複為原則；而將分科測驗的考科減少，讓學生在有限的學習時間不要被考科綁住，進而能多元學習，活化加深加廣適性選修的科目，符應108課綱加深加廣選修銜接大學生涯進路與校系選擇，並引導大學校系選才更聚焦於銜接校系的專業領域，使其人才培育不受限於入學考科成績。

招聯會基於大學選才需求，已完備程序並議定114學年度起分科測驗納入數學乙考科，審酌過往涉及增加考科皆為入學前 三年前公告，且不影響已入學高中生權益，本部尊重招聯會研商結果，但會請招聯會做好宣導，以利高中端進行課程規畫與輔導選課，同時要充分讓大學校系正確認識各考科內涵，依招生需求審慎選擇。