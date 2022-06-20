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中市高中校長關門取才？ 教團：全國海選廣納多元人才

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市高中校長遴選，教育局規定以中市教育人員優先，教師團體建議全國海選。圖／教育局提供
台中市高中校長遴選，教育局規定以中市教育人員優先，教師團體建議全國海選。圖／教育局提供

台中市高中校長遴選，109學年度採全國海選，今年卻回頭「就地取材」台中市教師職業工會認為，教育局保護主義心態下，「關門取才」只有「本市教育人員」才能報名。此舉使台中市高中學校喪失更多元領導人才的選擇機會，也低估台中市教育人員實力，實屬錯誤決策。

高中職新任校長遴選，教育局表示，考量在地教育人員對台中市教育政策及在地環境有相當熟悉度，有利日後校務經營。如有報名人數不足或過程中無法遴選出新任校長，才會考慮開放全國海選。

台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，校長遴選重點是為學校找適合的領導者，因此提供學校資歷豐富的多元校長人選，非常關鍵且重要。

教師團體從2017年不斷反映，希望台中市高中校長遴選開放全國取才，109學年度教育局果然也開放了，今年桃園市要求市府跟進、學習台中，桃市府從善如流，尷尬的是台中又回頭採取限制在地教育人員報名的規定。

教師團體建議，未來台中市高中職校長遴選簡章，應恢復過往（109學年度）簡章遴選資格，刪除「閉門條款」，依據中央法規精神，開放各縣市具校長遴選資格者皆可報名本市參加遴選，以領導專業考量取代地緣、關係考量。

教育局指出，台中市自國立學校改隸後，共有28所高中職(含3所特殊教育學校)，具備高中職校長資格者眾，且本市教育人員對於本市教育政策及在地環境有高程度熟悉度，有利日後校務經營。

因此，111學年度新任校長報名資格調整為本市現職校長及教育人員，如報名人數不足會再行開放全國海選。今年新任校長缺額為4名，報名人數達23名，教育局認為已達篩選擇優機制， 上周已遴選出4位高中新任校長。

台中市 校長遴選 教育局

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