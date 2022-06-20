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雄工打造校園藝術新地景「轉‧基」盼疫情後處處有轉機

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄高工學生以鐵為材，打造完成校園藝術新地景「轉‧基」。作品從基底焊接層層向上轉，象徵轉出生命力，期盼疫情後處處有轉機。圖／雄工提供
高雄高工學生以鐵為材，打造完成校園藝術新地景「轉‧基」。作品從基底焊接層層向上轉，象徵轉出生命力，期盼疫情後處處有轉機。圖／雄工提供

高雄高工學生花費半年時間，以鐵為材，打造完成校園藝術新地景「轉‧基」。作品從基底焊接層層向上轉，象徵轉出生命力，期盼疫情後處處有轉機。

「轉‧基」就位在進入雄工大門的右側草坪上，最近完成作品上架後，成為雄工的新地景，尤其入夜後點亮燈光，搭配層層向上的創意元素互相輝映，令人驚豔，也讓夜間的校園多了一盞照明，晚在夜色中顯得很溫暖。

雄工建築科學生黃得瑋、侯安哲、李韋廷、陳立語，與圖文傳播科學生李之晴，發想創意名為「轉‧基」的作品，以焊接手法，方型鐵材從基底一層一層往上轉疊，在最高處上，再製作出「齒輪」、「嫩芽」的意象，作品高度達240公分、寬70公分。

創作學生說，「齒輪」代表著高雄是南台灣舉足輕重的工業重鎮。「嫩芽」象徵著雨後的清新世界，並有重生之意，搭配層層往上的素材，象徵轉出生命力，人生處處有轉機；意涵疫情終會過去，土地與人們將迎來更加嶄新的未來與契機。

創作學生感謝建築科教師蕭人傑、陳柏鈞與圖書館主任張嘉惠的指導與陪伴。因為老師們不斷的鼓勵與協助，讓他們在創作的日子裡，從經過不斷溝通、意見碰撞，學會了團隊合作，最後於完成了作品。

「轉‧基」是110學年度高雄高工承辦高雄市政府教育局的「光點計畫」，目前全市有超過21所學校報名參與，都將在校園打造有故事的新地景，並已經陸續製做完成。校長楊狄龍說，計畫主要是營造美感學習環境，並藉由學校本位課程、教學設計或特色活動，融合社區自然生態，建置或改造校園景觀，營造美感校園。

高雄高工學生以鐵為材，打造完成校園藝術新地景「轉‧基」。作品從基底焊接層層向上轉，象徵轉出生命力，期盼疫情後處處有轉機。圖／雄工提供
高雄高工學生以鐵為材，打造完成校園藝術新地景「轉‧基」。作品從基底焊接層層向上轉，象徵轉出生命力，期盼疫情後處處有轉機。圖／雄工提供

疫情 建築

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