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新北市教育局推線上學習 用平板學知識還能換學習用品

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市學童利用平台學習，增加讀書成效。圖／新北市教育局提供
新北市學童利用平台學習，增加讀書成效。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今年推出「FUN暑假-暑假任務」，持續加碼積點趣點數10倍送活動，預告新北學生自6月27日起至9月11日期間，只要登入親師生平台積點趣即可獲得點數10倍送，讓學生用線上學習資源自主學習、吸收新知，點數累積後可至積點趣商城兌換學習用品及便利商店點數。

教育局表示，今年FUN暑假-暑假任務與PaGamO遊戲學習平台、動物星球頻道-動物檢定、均一教育平台及聯合學苑合作，攜手打造一系列邊玩邊學的暑假線上學習任務。PaGamO遊戲學習平台除了學科任務外，還有一起愛地球、理財小學堂及小紙盒大學問等核心素養任務，讓學生以答題佔據領地遊戲方式學習學科課程，豐富又好玩。

教育局指出，動物星球頻道-動物檢定將各種動物特色與行為拍成1至3分鐘的知識短片，以問答激發學生好奇心與榮譽心，每周更新5題動物知識，天天都能上線複習。

新和國小杜奇勳老師表示，學生平時就很習慣運用親師生平台裡面學習資源學習，疫情期間不方便到動物園參觀，在暑假時透過「FUN暑假」，讓學生能不受時間空間限制，透過遊戲複習學科、認識動物，還可以讓家人陪同協助答題參戰親子共學。

崇林國中今年獲得國中教育會考36分滿級分的何祥誌同學說，自己沒有參加課後補習，平時就會利用親師生平台的學習資源加深學習成效，「Fun暑假」讓他在暑假時可藉由闖關複習功課，還可以累積實力為高中課程做準備。

教育局長張明文表示，新北市推動以學生學習為中心的科技輔助自主學習，全國首創建置親師生平臺，透過單一帳號簽入，至今整合並介接達110項學習資源及平台，包括PaGamO遊戲、均一、學習吧與因材網四大平台，更提供跨縣市及三大書商教科書資源。教師從平台後端統計資料瞭解學生學習歷程，因應疫情期間居家線上學習方便檢視學習成效，掌握學習落後學生，實施差異化教學，讓疫情無礙學習，讓暑假生活更充實。

教育局 疫情

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