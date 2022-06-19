中南部校園遠距到暑假卻要實體期末考惹議 教部回應了
中南部疫情正在高原期，多縣市陸續宣布延長遠距教學到暑假，由於適逢各校期末考，部分縣市宣布開放實施實體評量，卻引爆學生不滿，質疑恐讓學生陷入染疫風險，若學生考到一半不舒服快篩陽，全班就要打包回家，恐影響考試公平性，應取消實體考試；也有教師憂心，若學生考到一半確診，恐無法向家長交代。
教育部對此表示，依據中央流行疫情指揮中心公告防疫規定，教育部已於今年6月14日修正「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，請各級學校落實辦理各項校園防疫措施（包含教學活動）；並因應各縣市疫情發展，倘所在地方政府另有強化防疫措施，學校應予配合辦理。
有關學業成績評量，教育部表示，學校得採多元方式，實施學生學業成績評量，若學校依校內相關行政程序，決定學生到校參與成績評量時，應依上述防疫指引規定辦理，落實入校前師生體溫量測、手部衛生及監測健康狀況，並全程佩戴口罩，強化個人衛生習慣，勤洗手，確保師生健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言