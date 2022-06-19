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中南部校園遠距到暑假卻要實體期末考惹議 教部回應了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
有關學業成績評量，教育部表示，學校得採多元方式，實施學生學業成績評量，若學校依校內相關行政程序，決定學生到校參與成績評量時，應依防疫指引規定辦理。本報資料照
有關學業成績評量，教育部表示，學校得採多元方式，實施學生學業成績評量，若學校依校內相關行政程序，決定學生到校參與成績評量時，應依防疫指引規定辦理。本報資料照

中南部疫情正在高原期，多縣市陸續宣布延長遠距教學到暑假，由於適逢各校期末考，部分縣市宣布開放實施實體評量，卻引爆學生不滿，質疑恐讓學生陷入染疫風險，若學生考到一半不舒服快篩陽，全班就要打包回家，恐影響考試公平性，應取消實體考試；也有教師憂心，若學生考到一半確診，恐無法向家長交代。

教育部對此表示，依據中央流行疫情指揮中心公告防疫規定，教育部已於今年6月14日修正「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，請各級學校落實辦理各項校園防疫措施（包含教學活動）；並因應各縣市疫情發展，倘所在地方政府另有強化防疫措施，學校應予配合辦理。

有關學業成績評量，教育部表示，學校得採多元方式，實施學生學業成績評量，若學校依校內相關行政程序，決定學生到校參與成績評量時，應依上述防疫指引規定辦理，落實入校前師生體溫量測、手部衛生及監測健康狀況，並全程佩戴口罩，強化個人衛生習慣，勤洗手，確保師生健康。

教育部 疫情

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