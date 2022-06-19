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制服不再強制繡姓名！雄女30年前就沒繡 雄中只繡學號

聯合報／ 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
雄女校長林香吟秀出37年前高三學生照，雄女制服僅繡校名、學號與年級槓。圖／林香吟提供
雄女校長林香吟秀出37年前高三學生照，雄女制服僅繡校名、學號與年級槓。圖／林香吟提供

教育部要求學校在111學年度起，不得強制規定學生制服須繡名字，服儀相關規範須經民主程序討論。高雄市教育局表示，目前國、高中約有三成學校讓學生在制服上繡姓名，教育部若有新制，再請各校服儀委員會依循。雄女校長林香吟拿出36年前照片，雄女當年就未在制服繡名字；雄中近年也未要求學生繡姓名，只有繡學號。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，高雄市各國小都沒有要學童在制服上繡姓名，國中、高中則是有三成多的學校，還有讓男學生繡姓名，學號則是都有繡。如果教育部確定通知新學年各校不得要求學生制服繡名字，會轉知各校服儀委員會討論依循。

市議員林于凱表示，過去曾接過陳情，有女學生在廁所被偷拍，因制服上的姓名也拍得一清二楚，受害者在網路上被肉搜，尤其是高中生的年紀，姓名揭露讓不少人產生困擾，有些人的社群帳號因此被找到，甚至收到騷擾訊息等，這些都是姓名揭露的潛在風險。

林于凱指出，有些老師曾說，因為每學期教的班級多，有時不易記住學生的姓名，繡學號可避免不認得學生的狀況，「如果是為了老師便於辨別而繡學號，這是沒意義的，反而徒增學生額外的困擾和風險。」

雄女校長林香吟拿出37年前就讀雄女三年級的照片，當年的制服上只有繡校名高雄女中、學號及年級槓，沒有繡姓名。雄女校風一向很民主，決定任何事情都會投票，像是雄中雄女大露營、畢業旅行、大門改建、畢業典禮等，都是經過師生投票決定。這是雄女的核心價值，也是進步創新的動力。

雄中表示，過去雄中制服除了音樂班女學生比照雄女，其他學生是有繡學號及姓名的。數年前在檢討這項作法時，因為顧及性別平等，所以取消繡姓名，僅繡校名、學號及年級槓。

福山國中校長姜正明表示，之前教育單位就有提醒各校制服以繡學號為主，盡可能不繡姓名，福山國中是只繡學號，不繡姓名；有些學校是繡男生，不繡女生，各校都有服裝儀容委員會來議決這件事，也明文規定國中以上要有學生代表參與

道明中學校長林耀隆表示，學校規定所有校服及運動服均不繡姓名及年級線，制服學號上方繡「道明」字樣。除藍格長、短袖及白色長袖上衣外，其餘服裝均不繡道明字樣

全國最大高職中山工商表示，目前有繡學號，姓名的部分男生有，女生沒有。這是長期延續的做法，新政策頒布學校會討論修正。

制服 教育部 服儀 雄女 雄中

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