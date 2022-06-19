闊別2年即將重啟 史前館「這個NEW博物館」搶先看

國立台灣史前文化博物館2020年因建築再造與展示更新計畫暫停對外營運服務。闊別2年後，25日起將開放部分空間，以預約參觀方式，推出特展搶先看系列活動，每日提供3時段場次搭配定時導覽服務，歡迎觀眾透過史前館藝文活動平台預約參觀。

2019年起，史前館啟動康樂本館建築空間再造及展示更新計畫，重新規劃大廳、常設展廳及參觀動線設計。新的博物館將有更流暢輕鬆的觀展動線，戶外庭園景觀、公園綠地，也傳遞博物館親民、為大眾服務的意象，期能全面提升史前館在展示教育、學習體驗、參觀及友善服務的品質。

25日起史前館推出特展搶先看系列活動。1樓多功能空間「這個NEW博物館」特展，將以四個主題，包含誕生與再造、創新內容、幕後工作及展望與祝福四個展示單元，完整介紹史前館康樂本館建築本體的空間再造、常設展示的更新及籌建，以工程期間多媒體紀錄影音向觀眾介紹史前館華麗轉身的經過。在常設展廳正式開放前，透過特展讓觀眾了解史前館2年來的努力，並藉此展望煥然一新的博物館。

史前館也與台灣女性藝術協會合作，25日起展出「我們／Women的歷史之前與之後」特展，於第一、二特展室及迴廊展出。展覽以「藝術考古：性別、神話與科技越界」為主旨，重新回顧並詮釋「女」，圍繞於「原民與生態跨域」、「性別與歷史再現」、「神話與科技越界」等三個相關議題。

●史前館特展搶先看期間開放民眾或團體觀眾以預約制申請參觀： https://reurl.cc/2ZerVX ，每日開放9:00、11:30、14:00三個場次，配合人流及容量總量管制每場次開放200人預約，參觀時段為2小時。