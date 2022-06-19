高中期末考多實體 雄女居隔線上考 雄工奇招拆隔3天考

全國多縣市都宣布延長居家遠距教學至6月30日，親師生最關心的期末評量方式引發討論。高雄市教育局授權各校防疫專責會議討論決定，國、高中目前多採實體評量，中午不在校用餐為原則，雄女以實體考試進行，無法到校考試者必須參加「線上同步定期考」，為此還在雲端平台裡設定「線上定期考演練試場」；雄工則將期末考訂在6月24日與28日，間隔3天是為了萬一學生考完第一天確診，居隔3天後還可以繼續參加考試。

高雄市教育局通知高中職與國中小，學校經校內防疫專責小組決議，得安排學生返校進行實體學習及活動，如期末考、團隊訓練、實驗課與實作課等，並加強防疫措施；在遠距教學期間，學校得彈性調整定期及平時評量的次數和比例，並可採多元方式進行。

高雄市中小學校長協會理事長、中正高工校長高瑞賢表示，大部分國高中都選實體考試，過去學校期末考多是兩天、考一節自習一節，有的學校就將兩天縮為一天；有的學校選擇3個半天，不在校用餐，以免增加感染風險。

雄女校長林香吟表示，雄女期末考形式經由防疫專責小組討論決議，以實體方式進行期末考，學生若因確診、居家隔離、自主健康管理、有Covid-19疑似症狀等原因，無法到校考試，則必須參加「線上同步定期考」。為了幫同學了解線上同步定期考的流程，教務處已經在雲端平台裡設定好「線上定期考演練試場」，試題將於明天開放，有需要的學生可上網演練。

林香吟說，因繁星跟在校成績密切相關，學校在評量方面一定力求公平。考量學生考科多達10科，考程排在6月27日至30日，30日並進行大掃除及換教室，線上休業式後放暑假。期末考不在學校用餐，也不開放圖書館自習。

雄中校長莊福泰表示， 學校明天開防疫專責會議才會作最後決定，目前各科主席比較傾向實體考試。

高雄高工也決定採實體考試，但考試日期很特別，是6月24日星期五與28日星期二。家長很奇怪為什麼不是連著考？校方考量是，萬一學生考了第一天後確診，休息居隔3天後還可以來考第二天。

福山國中校長姜正明表示，應該是會實體評量，明天開完防疫專責會議確認。原則上不外是利用一天評量完畢，中午準備便當，不然就是利用兩個上午半天。這一個階段的線上教學，大家還是希望利用實體評量做一個學習的效果診斷，如果日後需要補救時，才有個方向，也可利用回來的時候交代班務跟整理教室。

五福國中校長陳宗慶說，學校防疫專責會議規畫是利用兩個上半天到校考試，下午則回家線上自修，教師會在線上釋疑。暑假前會分年級分流回校半天，檢討考卷、搬教室、領新教科書。

桂林國小校長杜昌霖表示，這次期末評量沒實體測驗，採多元評量方式計分，規畫6月29日30日讓學生分流返校取物品。

有國小家長反映，期末考完竟然還要上課，那跟上實體課有何不同？為什麼不一天考完降低風險呢？還要家長前一晚幫孩子快篩，還要拍照傳給老師。

高雄市各級學校家長協會理事長吳瑞達表示，疫情對學生學習造成很大的影響，也只能面對。各校在評量方式的選擇上，家長尊重教育專業，前提是都要將防疫工作做好。